Nyilvánossá vált a köztársasági elnök, a kormánytagok, a parlamenti képviselők friss vagyonnyilatkozatai, amelyeket január 31-ig kellett leadniuk. Az Országgyűlés oldalán elérhető a kormányfő vagyonnyilatkozata is. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselők és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk és gyermekeik vagyonnyilatkozatát is – emlékeztet a kicsit összekuszált törvényre az Index.

Orbán Viktor kifizette hitelét.

A feleségével közösen vezetett számláján 4 millió forinttal kevesebb összeg szerepel. A miniszterelnök Viktor 2023-ban felerészben tulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak és egy 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házat birtokol. Ez tavaly is így volt, de nagy értékű ingóságokat az idén sem tüntetett fel, és tartozása nincs. Orbán Viktor a feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett egy 20 millió forintos hitelt, amelyet hosszú évekig törlesztett, de a 2022. január 31-ig leadott nyilatkozatában már nem szerepelt.

Orbán Viktornak több évig nem volt megtakarítása, de tavaly hitelintézeti számlakövetelésként feltüntetett 13,955 millió forintot (feleségével közös számlán). Ez az összeg friss vagyonnyilatkozatában csaknem 4 millió forinttal csökkent. Feleségével, Lévai Anikóval közös számláján már csak 10 032 000 forint van.

Friss vagyonnyilatkozatában azonban új jövedelmi kategória is megjelent, könyvkiadásból is kapott honoráriumot, de a kormányfő itt a 200 és 500 ezer forint közti sávot jelölte meg.

Pártelnöki feladatait díjazás nélkül látja el, miniszterelnökként 2019 és 2022 között a havi bruttó 1 millió és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába tartozott, országgyűlési képviselőként 2019-ben az 500 ezer és az 1 millió forint közötti jövedelmi kategóriába, 2020 és 2023 között az 1 millió és az 5 millió forinti közötti kategóriába esett.

Novák Katalinnak is megvannak lakásai, megtakarítása viszont jelentősen csökkent.

A köztársasági elnök – ahogyan tavaly – továbbra is:

felerészben tulajdonosa egy fővárosi XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak,

szintén a XI. kerületben felerészben tulajdonol egy 90 négyzetméteres lakást,

a XI. kerületben 1/1-es tulajdonában van egy 56 négyzetméteres lakás is,

Szegeden egy 67, egy 166, valamint egy 174 négyzetméteres lakása is van. A városban felerészben tulajdonosa egy garázsnak is,

Balatonlellén egy 47 négyzetméteres üdülőt birtokol.

Autója továbbra sincs, viszont szegényebb lett egy év alatt 10 millió forinttal, bankszámláján ugyanis ezúttal már 31 millió forintot tüntetett fel. Az államfőnek tartozása nincs, ingatlan bérbeadásból pedig továbbra is befolyik a számlájára havonta 200 és 500 ezer forint közötti összeg.

A tavaly létrehozott Családpárti Alapítványát is feltüntette vagyonnyilatkozatában, de alapítóként ezért nem kap díjazást. Maga az alapítvány egyébként jelentős támogatásokat szerzett rövid idő alatt.

Matolcsy György ingatlanok és örökség nélkül maradt.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke korábban nagyon sok pénzt örökölt. Ebből 118 millió forintot államkötvénybe fektetett, másik 100 millió forintot egyéb betétben helyezett el, amit az idén már nem tüntetett fel. Friss vagyonnyilatkozata szerint ingatlanok már nincsenek a tulajdonában. Korábban egy 150 négyzetméteres családi házat és egy csopaki üdülőegységet is birtokolt.

Prémium magyar állampapírban 25 millió forintja van, takarékbetétben 30 millió forintot helyezett el. a számláján 65,2 millió forint megtakarítás található.

2023 márciusa és decembere között bruttó 6,2 millió forintot keresett.

Polt Péternél semmi nem változott.

A legfőbb ügyészről kiderült, hogy megmaradt a korábban is bevallott, Ausztriában, pontosabban:

Bad Kleinkirchheimben vett lakása,

egy budai teremgarázs-férőhelye,

a fónyi pincéje,

a lovasi hétvégi háza,

a felerészben birtokolt balatonfüredi üdülője,

és az ugyancsak 50 százalékban birtokolt II. kerületi lakása.

Összesen 19 millió forintot takarított meg, ebből csaknem 9 millió forintot euróban.

Legfőbb ügyészként és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójaként a negyedik fizetési kategóriát jelölte meg, ami azt jelenti, hogy 1 és 5 millió forint közötti havi jövedelme származik két főállásából. Jogi szakvizsgáztatásért havi 100-200 ezer forint közötti javadalmazásban részesül.

Kövér Lászlónál sem változott sok minden.

A házelnöknek Ingatlanja továbbra sincs, de ugyanúgy megvan a 2014-ben vett Skoda Superbje. Az Országgyűlés elnöke 950 eurót (körülbelül 365 ezer forint), 710 dollárt (körülbelül 252 ezer forint) és 257 ezer forintot tart készpénzben. Számláján csaknem 2,5 millió forintot tart, több mint 3 millióval kevesebbet, mint tavaly. Hiteltartozása még 8,7 millió forint, ezzel kapcsolatban idén nem tüntette fel, de tavaly még odaírta, hogy kezességet vállal.

A kormánypártok prominens tagjai ugyan milliókat vesztettek egy év alatt, de többen azt állampapírba fektették.

Kocsis Máténak ingatlanja nincs, a festménye viszont még megvan.

A Fidesz frakcióvezetőjének folyószámláján és készpénzben tartott vagyona 68,8 millióról 60,7 millióra apadt, ugyanakkor vásárolt prémium magyar állampapírokat is 20 millió forint értékben. A képviselői fizetése mellé még kap néhány százezer forintnyi fizetést havonta a Hobby-Key Kft.-től is.

Kubatov Gábor örökölt.

A Fidesz alelnöke és pártigazgatója öröklés útján növelte jelentősen tavalyhoz képest ingatlanjainak számát.

Farkasgyepűi üdülője mellett tavaly hozzájutott

egy zuglói lakáshoz és garázshoz,

többed magával szántóföldeket, beépítetlen területeket és lakóházat is örökölt Bácsszentgyörgy településen.

Továbbra is öt autója van, két veterán Opel Kadett, egy VW Jetta és két veterán Mercedes SL gépkocsi. CD és hanglemezgyűjteménye még megvan, készpénze viszont csaknem felére olvadt: 20,5 millióról 11 millió forintra. Hitelintézeti tartozása is nőtt, 18,5 millióról 20,4 millióra.

Kovács Zoltánnak szinte semmije sincs.

Az államtitkár vagyonnyilatkozatának jelentős része ezúttal is csak áthúzott oldalakból áll. Készpénzben 8 millió forintot tart, öttel kevesebbet, mint tavaly. Vadásztársaságtól is kap több mint egymillió forintot havonta fizetésként az államtitkári mellé.

Kósa Lajos motorjai még megvannak.

A Fidesz alelnöke továbbra is részben tulajdonosa egy budakeszin lévő üdülőnek, egy szamosszegi szántónak, felerészben egy debreceni családi háznak és egy teleknek. Még mindig megvan mindhárom BMW motorja, ahogyan Mercedes Viano személygépkocsija, valamint orrkiülős motorcsónakja is. Hajszállal nőtt a megtakarítása, a számláján ugyan 2,1 millió helyett 2 millió forintot tüntetett fel, de devizában 2 millió forintnyi helyett már 2,3 milliónyit írt be, míg 115 millió forintnyi lakáshiteléből öt milliót faragott le egy év alatt. Magánszemélyeknek pedig 10 millió forinttal tartozik továbbra is.

Selmeczi Gabriella az aranyra esküszik.

Selmeczi Gabriella képviselőnek továbbra is megvan a törökbálinti és a budaörsi ingatlana. Ő viszont nem állampapírban, hanem inkább az aranyban utazik, 8,2 millió forintnyit halmozott fel a nemesfémből 2023-ban. Ezen kívül semmilyen megtakarítása nincs.

Varga Judit elvált és ingatlanokat bukott.

A tavaly még igazságügyi miniszterként tett vagyonnyilatkozatához képest Varga Judit a korábban felerészben tulajdonolt balatonhenyei családi ház és egy ottani telek immár teljes egészében boldog tulajdonosa, miután áprilisban megszűnt a házastársi vagyonközösségük. Ugyanakkor kikerült a felsorolásából két fővárosi, XII. kerületi lakás és egy garázs is. Nincs már meg Volvo kocsija és Yamaha pianínója sem, de mesterhegedűje még megvan. Összesen 60 millió forintnyi jelzáloghitellel tartozik, és tavaly április 20-án felvett ötmillió forintnyi családi kölcsönt is.

Kuratóriumokban már nem tag, de több mint egymillió forintnyi fizetést kap tudományos-kutatási és oktatói tevékenységért a Közép-Európai Akadémiától.

Menczer Tamás vagyona hízott.

A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkárának Budakeszin van egy ikerháza, amelynek felerészben tulajdonosa, mellette Siófokon birtokolja egy apró üdülő negyedét, Baján pedig egy társasházi lakás az övé. Ő növelni tudta vagyonát, folyószámláján 12,5 millió forintról 20,6 millióra nőtt az összeg.

Németh Szilárd megtakarított.

A rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos tulajdonosa felerészben egy XXI. kerületi családi háznak, valamint egy XXI. kerületi szövetkezeti háznak és gyümölcsösnek negyedrészben. Megvannak nyugdíj- és biztosítási kötvényei is, amelyekbe negyedévente kicsivel több mint 200-200 ezer forintot tesz be. Folyószámláján 13,4 millióról 15,3 millióra nőtt megtakarítása, de a tavalyi 3,3 milliónyi egyéb megtakarítása eltűnt. Felvett tavaly 7,9 millió forintnyi kölcsönt is.

Rétvári Bence növelte vagyonát.

A belügyminisztérium államtitkára tulajdonosa egy 138 négyzetméteres lakásnak a fővárosi XI. kerületben és felerészben egy balatonkenesei családi háznak. Állampapírban tartott vagyona majdnem megduplázódott egy év alatt: 18 millióról 34 millióra nőtt. A bankszámláján 2 millió forintot tart, hattal kevesebbet, mint egy éve.

Simicskó Istvánnak néhány millióval többje van.

A KDNP frakcióvezetőjének megmaradt a budapesti, II. kerületi háza, valamint öröklés útján a tulajdonosa lett egy pilisszentiváni családi háznak és egy siófoki ingatlannak. A KDNP frakcióvezetője megtartotta Ford Focusát is.

Megtakarításai néhány millió forinttal nőttek: állampapírban 42,5 millió, OTP befektetési jegyben 34,2 millió, OTP és Richter részvényben 9,5 millió forintja van, hétmillió forint készpénz mellett.

Százmilliók és tartozások az ellenzéki oldalon

Gyurcsány Ferenc ingatlanban és értékpapírban utazik.

A DK elnöke továbbra is tulajdonosa egy pápai lakásnak, valamint felerészben egy kötcsei családi háznak. A volt miniszterelnök nyilatkozatában megjelent egy II. kerületi, 2031 négyzetméteres beépítetlen telek, amelyben 2021-ben szerzett résztulajdont, de eddig nem tüntette fel. A politikus értékpapírban már csak 18,3 millió forintot tart.

Vagyonnyilatkozatában van 432,3 millió forint, amit lakásvásárlás-foglaló és előlegként, valamint 10 és 199,3 millió forint kölcsönként írt be. A tartozásoknál 57,3 millió forintos bankhitel szerepel.

Az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa, itt jövedelmi kategóriaként a négyest jelölte meg, amely havi bruttó 1–5 millió forint közötti összeget takar.

Szabó Tímea törleszt.

A Párbeszéd-Zöldek frakcióvezetőjének vagyonnyilatkozatába szerint továbbra is százszázalékos tulajdonosa egy 2009-ben vásárolt, III. kerületi, 72 négyzetméteres lakásnak és felerészben tulajdonosa egy 1990-ben vásárolt, III. kerületi, 86 négyzetméteres lakásnak.

Újdonság, hogy állampapírban 7 millió forintot tart. Hitelintézettel szembeni tartozása a tavaly májusi nyilatkozatban még 5,6 millió forint volt, a jelenlegiben már csak 5 millió forint szerepel, de ugyanennyivel tartozik magánszemélynek is.

Toroczkai László tartozik.

A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője 2017 óta felerészben tulajdonosa egy ásotthalmi tanyának szőlővel, továbbá 2020 óta tulajdonosa egy 8909 négyzetméteres szántónak. Újdonság, hogy egy 521 négyzetméteres szintén ásotthalmi bekötő út tulajdonosává is vált.

„A 2023-ban vásárolt 521 négyzetméternyi kivett út a tanyánkhoz bevezető rövid út, amelyet 170 ezer forintért vásároltam meg, mert elegem lett az azon keresztül vonuló illegális migránsokból, embercsempészekből és egyéb bűnözőkből” – közölte vagyonnyilatkozatában. Nagy értékű ingósága vagy megtakarítása nem volt, és most sincs, de lett egy 3,8 millió forintos, hitelintézettel szembeni tartozása.

Gelencsér Ferenc kriptovalutában próbálkozik.

A Momentum volt elnökének és parlamenti frakcióvezetőjének továbbra sincs a nevén ingatlan, nagy értékű ingóságokkal sem bír. A kriptovalutában a korábbi 1,7 millióhoz képest már 4,7 millió forintot tart. Értékpapírja korábban nem volt, friss vagyonnyilatkozata szerint már 10,5 millió forintnyi értékpapírral rendelkezik.

Ungár Péter, aki nem panaszkodik.

Ungár Péter, az LMP társelnöke és frakcióvezetője továbbra is negyedrészt tulajdonosa egy 2006-ban örökölt, 340 négyzetméteres, Budapest II. kerületi családi háznak. Még 2020-ban vásárolt egy Toyota RAV4-est, 2021-ben ajándékként kapott egy Zámbó István-festményt.

Vagyonnyilatkozata szerint ismét 12,2 millió forint szerepelt a számláján, és picivel több mint 9 millió forintnak megfelelő devizát tüntetett fel, továbbá 99 milliós számlakövetelést írt be.

Korábban feltüntette, hogy 17 százalékos részesedése van a BIF-részvényeket tulajdonló PIÓ-21 Kft. vagyonkezelőben, és hogy 90 százalékos a tulajdonrésze az Azonnali.hu-t kiadó Azonnali Média Kft.-ben, valamint 45 százalékos tulajdonhányada van a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben. Az Azonnali.hu azóta megszűnt, de az azt kiadó kft.-ben továbbra is 90 százalékos Ungár Péter tulajdonrésze. A Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-t és a PIÓ-21 Kft.-t ismét beírta a vagyonnyilatkozatába. Egy bizalmi vagyonkezelőtől havi 11 millió forintot vesz fel.

Hadházy Ákosnak csak tartozásai vannak.

A független képviselő felerészben tulajdonosa egy szekszárdi lakásnak, valamint birtokol egy fácánkerti szőlőt. Hadházy Ákos 2022-ben Bécsben vásárolt egy 30 négyzetméteres lakást, aminek felerészben tulajdonosa.

Vagyonnyilatkozata szerint Hadházy Ákosnak nincsenek megtakarításai, hitelintézettel szembeni tartozása 14,8 millió forintra rúg, valamint magánszemélynek is tartozik közel 4 millió forinttal.

A politikus beleírta a vagyonnyilatkozatba azt is, hogy „2023-ban magyar magánszemélyektől politikai munkám támogatásra és kordonbontások miatt rám jogtalanul kiszabott büntetések kifizetésére 1,5 millió magán kisadomány érkezett”.

Márki-Zay Péter pernyereményből törlesztett.

A korábbi miniszterelnök-jelölt továbbra is felerészben tulajdonosa annak a 297 négyzetméteres hódmezővásárhelyi háznak, ahol a családjával él. Az ingatlant 2011-ben vásárolta, Márki-Zay szerint a becsült értéke 68,3 millió forint. Márki-Zay Péter az elmúlt években egy 2650 kötetes könyvtárat gyűjtött össze, amely értékét 2,5 millió forintra becsülte, és 3240 darabos érmegyűjteményt is feltüntetett a nyilatkozatban, összesen 2 millió forint értékben.

Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása 2,3 millió forintra rúg. Pénzintézet felé 11,5 millió forint tartozása van, amit pernyereményéből és a nyugdíjpénztári számlájának segítségével előtörlesztett. Hódmezővásárhely polgármestereként havi bruttó 1,3 millió forint javadalmazásban részesül.

Kunhalmi Ágnes örökölt.

Az MSZP társelnöke most már száz százalékban tulajdonosa a budapesti, XIII. kerületi lakásnak, amely korábban felerészben volt az övé. 2023-ban örökölt kiskunmajsai gyümölcsösöket, szántót, valamint egy kiskunhalasi lakóházat, de ezeknek csak részben tulajdonosa.

Megtartotta Opel Astráját. Befektetési jegyekben 538 ezer, valamint 113 ezer forintja van, ez némi emelkedést mutat az egy évvel ezelőtt nyilatkozatához képest. Hitelintézeti számlakövetelése devizában 2,9 millió forintnak felel meg. Tavaly hitelintézeti számlakövetelésként forintban feltüntetett 16 millió forintot is.