Vagyonkezelés mítoszai

A szakértők kiemelik, hogy a rendszeres megtakarítás, a jól megfogalmazott pénzügyi célok és a hosszú távú tervezés elengedhetetlenek. Míg korábban a generációs különbségek meghatározóak voltak a befektetési döntésekben, a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak az új lehetőségekre. A tartós befektetési számla és a nyugdíj-előtakarékossági számla hosszú távon jó lehetőségeket kínál a kamatos kamat kihasználására, míg a hazai piac fejlődése új, strukturált vagyonkezelési eszközöket tesz elérhetővé.
Az adásban szó lesz arról:
További információk a CIB Bank prémium banki szolgáltatásáról:
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adó tanácsnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A CIB Bank Zrt.-t, továbbá a befektetési alapok kezelőjét nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Magnifica szolgáltatás részletes feltételei a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatban és az azt kiegészítő fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzatban, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatban találhatóak.
A bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabály értelmezésnek. Az adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntés meghozatala kizárólag az ügyfél felelősségi körébe tartozik. A bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak, ha a hatóságok a bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat. A pontos adózási következmények csak az egyes ügyfelek egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.
Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben alaposan tájékozódjon, gondosan mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.
Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)
A tartalom a CIB Bank megbízásából készült.