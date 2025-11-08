Vagyonkezelés mítoszai

A vagyonkezelésről sokan úgy gondolják, hogy kizárólag a kimagasló vagyonnal rendelkezők számára elérhető „úri huncutság”. Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője, valamint dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója szerint azonban a professzionális pénzügyi tudatosság már kis lépésekkel is elkezdhető, és a modern befektetési megoldások a hétköznapi ügyfelek számára is elérhetőek.

A szakértők kiemelik, hogy a rendszeres megtakarítás, a jól megfogalmazott pénzügyi célok és a hosszú távú tervezés elengedhetetlenek. Míg korábban a generációs különbségek meghatározóak voltak a befektetési döntésekben, a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak az új lehetőségekre. A tartós befektetési számla és a nyugdíj-előtakarékossági számla hosszú távon jó lehetőségeket kínál a kamatos kamat kihasználására, míg a hazai piac fejlődése új, strukturált vagyonkezelési eszközöket tesz elérhetővé.

Az adásban szó lesz arról:

Miért élnek még mindig tévhitek a vagyonkezelés körül, és hogyan lehet ezeket eloszlatni?

Hogyan válhatnak elérhetővé a prémium pénzügyi szolgáltatások az ügyfelek számára?

Milyen nemzetközi gyakorlatok adaptálhatók Magyarországon, és hogyan illeszkedik ebbe a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítvány?

Hogyan építhető tartós bizalom a prémium ügyfelek és a szolgáltató között?

Mennyire integrálható a modern technológia a vagyonkezelésbe, és milyen szerepe van a digitális platformoknak a transzparens ügyfélkapcsolatban?

További információk a CIB Bank prémium banki szolgáltatásáról:

https://www.cib.hu/magnifica

