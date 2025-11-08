céginfó.hu
Vagyonkezelés mítoszai

Vagyonkezelés mítoszai

A vagyonkezelésről sokan úgy gondolják, hogy kizárólag a kimagasló vagyonnal rendelkezők számára elérhető „úri huncutság”. Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője, valamint dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója szerint azonban a professzionális pénzügyi tudatosság már kis lépésekkel is elkezdhető, és a modern befektetési megoldások a hétköznapi ügyfelek számára is elérhetőek.
Tieger Endre, 2025. november 24. Fotó: Economx / 1 - Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője, valamint dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója

A szakértők kiemelik, hogy a rendszeres megtakarítás, a jól megfogalmazott pénzügyi célok és a hosszú távú tervezés elengedhetetlenek. Míg korábban a generációs különbségek meghatározóak voltak a befektetési döntésekben, a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak az új lehetőségekre. A tartós befektetési számla és a nyugdíj-előtakarékossági számla hosszú távon jó lehetőségeket kínál a kamatos kamat kihasználására, míg a hazai piac fejlődése új, strukturált vagyonkezelési eszközöket tesz elérhetővé.

Az adásban szó lesz arról:

  • Miért élnek még mindig tévhitek a vagyonkezelés körül, és hogyan lehet ezeket eloszlatni?
  • Hogyan válhatnak elérhetővé a prémium pénzügyi szolgáltatások az ügyfelek számára?
  • Milyen nemzetközi gyakorlatok adaptálhatók Magyarországon, és hogyan illeszkedik ebbe a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítvány?
  • Hogyan építhető tartós bizalom a prémium ügyfelek és a szolgáltató között?
  • Mennyire integrálható a modern technológia a vagyonkezelésbe, és milyen szerepe van a digitális platformoknak a transzparens ügyfélkapcsolatban?

 

További információk a CIB Bank prémium banki szolgáltatásáról:

https://www.cib.hu/magnifica

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adó tanácsnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A CIB Bank Zrt.-t, továbbá a befektetési alapok kezelőjét nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Magnifica szolgáltatás részletes feltételei a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatban és az azt kiegészítő fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzatban, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatban találhatóak.

A bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabály értelmezésnek. Az adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntés meghozatala kizárólag az ügyfél felelősségi körébe tartozik. A bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak, ha a hatóságok a bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat. A pontos adózási következmények csak az egyes ügyfelek egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben alaposan tájékozódjon, gondosan mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)

A tartalom a CIB Bank megbízásából készült.

További videók

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?
Faragó Janka, 2025. november 24. hétfő, 07:00

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. csütörtök, 18:30

Ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget – Videóriport

A nyugdíj szó hallatán a legtöbb ember ideges lesz. Vagy azért, mert nem elégedett a kapott összeggel vagy azért, mert fél, hogy mire oda jut, neki már nem is lesz. Az Economx új videóriportjában megkérdeztük, hogy mekkora volna a kívánt összeg, amivel boldogan élhetnénk, míg meg nem halunk.
Faragó Janka, 2025. november 9. vasárnap, 08:00

Kóka János: Az AI radikálisan átalakítja az egészségügyet

Vendégünk volt Kóka János, volt gazdasági miniszter, sikeres IT-vállalkozó és az AI Summit 2025 előadója, aki ma már kiemelten az egészségügy és a mesterséges intelligencia metszetében dolgozik. A beszélgetés középpontjában a preventív egészségmegőrzés és a metabolikus szindróma állt, amelynek korai felismerésében és megelőzésében az AI egyre fontosabb szerepet játszik.
Tieger Endre, 2025. november 8. szombat, 06:57
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Vagyonkezelés mítoszai

Vagyonkezelés mítoszai

A vagyonkezelésről sokan úgy gondolják, hogy kizárólag a kimagasló vagyonnal rendelkezők számára elérhető „úri huncutság”. Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.