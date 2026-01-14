Bár országszerte borult és felhős az idő, a látási viszonyok mindenütt jók az országban, az utakon is lehet közlekedni. A síkosság elleni védekezés országosan folyamatos - számolt be kora reggel az Útinform.

Tájékoztatásuk szerint

az országos gyorsforgalmi-, és főúthálózatot érintő, a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ.

A gyorsforgalmi utak többnyire sónedvesek.

A főutak országszerte sónedvesek, a korábbi havazás nyomán az Északi-középhegység környezetében, az Alföld középső és keleti területein latyakos-hókásás az utak burkolata.

A mellékutak állapota hasonló a főutakhoz, jellemzően az Északi-középhegység környezetében és az Alföld középső és keleti területein, továbbá a Dunántúlon Tapolca térségében havas-letaposott havas, latyakos-hókásás az utak burkolata.

Több helyen ugyanakkor munkavégzés miatt kell körültekintőnek lenni, itt a forgalom is lelassulhat:

Az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Diósdnál a burkolatot javítják. A 9-es és a 11-es km között a külső sávot lezárták.



Az M1-es autópályán, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es km-től a 19-es km-ig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es km között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-s autóúti csomópont.

- a bővítési munkák miatt Budapest felé a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Tatabánya térségében megváltozott a forgalmi rend. A 62-es és az 54-es km között mindkét irányban a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső és a leállósávra terelik.

- Komárom térségében szélesítési munkákat végeznek. A 86-os és 95-ös km között a Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leállósáv járható. A lezárás ideje alatt a Concó pihenőhelyekre ki lehet hajtani.



Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Szerda éjfélig az ország jelentős részén veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, este azonban az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb (jellemzően néhány tized mm) ónos eső hullhat, ami nehezítheti a közlekedést.