Bár az Operatív Törzs délelőtti jelentése szerint még nem volt lezárt település vagy út az országban, késő délutánra változott a helyzet és több útvonalat félig, egyet pedig teljes egészében le kellett zárni a hófúvások miatt. Az Útinform vasárnap délutáni tájékoztatása szerint

Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében erős szél fúj, amely sokfelé hónyelveket képez az utakon.

Nehezedő útviszonyokra, helyenként félpályás útlezárásra kell számítani

a 81-es főúton Söréd környékén,

a 77-es főúton Nemesvámos térségében,

a 710-es főút több szakaszán,

a 834-es főúton Nyárád környékén,

a Tát - Tarján - Tatabánya összekötő úton,

Nógrád vármegyében pedig a 22-es főúton Érsekvadkerttől északra, a Szécsény - Varsány és a Szécsény - Rimóc összekötő úton, valamint Nógrádmarcal környékén.

Fejér megyében a Csákvár Lovasberény közötti utat a hóátfúvások fokozódása miatt, a 14-es és a 24-es km-ek között lezárták.

A felsorolt utakon a munkagépek folyamatosan dolgoznak – tette hozzá az Útinform.

A MÁV pedig arról számolt be, hogy

az ország valamennyi vasútvonalán biztosított az eljutás: egyes esetben késéssel vagy helyettesítő járattal, de ígéretük szerint minden esetben célba viszik az utasokat.

Jelezték, hogy az ónos eső, a fagy és a hófúvások természetesen bárhol okozhatnak váratlan problémát, de a hétvégén is megerősített ügyeletben dolgozó munkatársaik igyekeznek azokat a lehető leggyorsabban elhárítani.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország valamennyi VOLÁN buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint – visszavonásig – a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Az ország északnyugati részében vasárnap éjfélig másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt. Az Országos Katasztrófavédelem kéri, hogy aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken.