Szeles, helyenként hófúvásos idővel telik a hétvége Magyarországon. A hideg északnyugati szél nemcsak a hőérzetet rontja jelentősen, hanem több térségben hófúvást is okozhat, miközben hajnalban és reggel több helyen extrém alacsony hőmérsékleteket mértek.

A HungaroMet előrejelzése szerint reggel még az ország nagy részén napos idő volt jellemző, bár főként délkeleten borultabb tájak is előfordultak. Északkeleten kevesebb napsütésre számíthatunk, valamint futó hózáporok is kialakulhatnak.

Vasárnapra Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, az ország többi részén – Zala, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.

Napközben az északnyugati szél miatt helyenként viharos, a hegyvidéki térségekben 65 kilométer per órát is meghaladó széllökésekre lehet számítani. A légmozgás csak napnyugta után fog fokozatosan mérséklődni, de hétfő hajnalban még mindig hordhatja a havat a szél.

A hideg is megmutatta erejét: vasárnap reggel az ország északkeleti részén, különösen Szabolcsban, nagyobb területen süllyedt -15 fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken pedig -20 fok közeli értékeket is mértek.

Kép: HungaroMet

Estétől főként délnyugaton csökkenhet ismét -15 fok alá a hőmérséklet. Napközben északkeleten kisebb havazás is előfordulhat, jellemzően 1-2 centiméteres friss hótakaróval.