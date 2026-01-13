Az egész országban folyamatosan síkosságmentesítik az utakat - jelentette kora reggel az Útinform.

Tájékoztatásuk szerint a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es, az M43-as és az M35-ös autópályákat leszámítva, ahol száraz a burkolat.

A főutak országszerte sónedvesek, bár Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, Esztergom és Vác környékén latyakosak, hókásásak, míg Kisbérnél havas útszakaszok is előfordulnak.

A mellékutak állapota hasonló a főutakhoz, viszont Komárom-Esztergom területén főként havas, a havazással érintett területeken latyakos, hókásás utak előfordulnak, Nagykanizsa közelében azonban jeges utat is jelentettek.

Komárom-Esztergom és Pest vármegye jelentős részén havazik, Nógrád, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye, valamint Cegléd, Szolnok és Edelény területén hószállingózást jelentettek.

Mosonmagyaróvár, Nagycenk és Lébény területén erősödő ónoseső tapasztalható, Győr és Veszprém területén vegyes halmazállapotú csapadék jellemző, Nagyatádnál, Marcalinál és Kaposvárnál esik az eső.

Hazánk területén a havazással érintett területeken romolhat a látótávolság,

Győr, Vác térségében 500 méter körüli, míg Szentendre közelében 100-300 méterre is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.

Kedd hajnali 3:00-tól az északnyugati országrészhez érkező ónos eső miatt az M1-es autópálya 142-es jelű Lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő (172 km) között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák.

Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-es autópályától Rajka határig is érvényben van a korlátozás. Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben.

Az elválasztó betonelemeket javítják az M0-s autóúton, az M3-as autópálya irányába, Diósd térségében. A 9-es és a 11-es km között a gyűjtő-elosztó sávot lezárták, sőt a 10-es km közelében rövid szakaszon a külső sáv sem járható. A járművek csak a két belső sávot használhatják, ami torlódást okozhat. Mindenkit kérnek, hogy fokozott figyelemmel váltsanak sávot.