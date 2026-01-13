Az egész országra figyelmeztető jelzés van érvényben: Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében a várhatóan több órán át tartó ónos eső miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet. Az ónos eső miatt elsőfokú (citrom) riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, továbbá Komárom-Esztergom három járásában. Más vármegyékben a havazás miatt riasztottak.

Kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további 1-2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső fokozatosan gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa kelet, északkelet felé tolódik, az Észak-Dunántúl keleti részein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos, illetve fagyott eső, a Dunántúl északi felén pedig helyenként több milliméter csapadék is összegyűlhet. A csapadékzóna kelet felé haladásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás, a középső országrészben napközben többfelé ónos eső fordulhat elő, míg az északkeleti, keleti harmadon szinte végig havazás valószínű, kedd estig nagyobb területen 4-10 centiméter friss hóval, helyenként ennél is többel.

A déli, délnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délnyugati szelet, máshol mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +7 fok között valószínű, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Késő estére többnyire -10 és -1 fok közé hűl a levegő - közölte a HungaroMet.

A csapadékhelyzetről az Időkép oldalán tájékozódhat.

Szerdán túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, inkább csak délnyugaton van esély hosszabb napos időszakokra. Estefelé északkeleten gyenge ónos eső, kisebb havazás nem kizárt, illetve a ködös tájakon zúzmaraképződés, ónos ködszitálás, illetve szitálás is előfordulhat. A szél csak délnyugaton élénkülhet meg. Kora reggel -15 és +1, napközben délnyugaton 4 és 10, az ország nagy részén viszont csak -5 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön az ország nagy részén nyirkos, többfelé tartósan párás, ködös idő várható, ismét csak délnyugaton van esély napsütésre. Helyenként gyenge eső, ónos eső, illetve hószállingózás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Enyhébb lesz a reggel, napközben pedig az ország nagy részén -2 és +4, délnyugaton viszont 5 és 11 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Pénteken nem változik lényegesen időjárásunk. Marad a borongós, többfelé párás, ködös idő, helyenként szitálással, ónos szitálással, hószállingózással. Némi napsütés délnyugaton lehet. A hajnali -6, +1 fokról kora délutánra -1 és +4, délnyugaton 5 és 9 fok közé melegszik a levegő - olvasható az Időkép előrejelzésében.