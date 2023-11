Amennyire nem akart beköszönteni az ősz, lévén az utóbbi idők legmelegebb szeptemberén vagyunk túl, olyannyira nem bír magával a tél, és már rögtön december első napjaiban ránk rúgja az ajtót.

A londoni European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) középtávú előrejelzése szerint a mostaninál hűvösebb időjárásra lehet számítani a jövő héten.

Már a hétvégén Európa nagy részét eléri a fagy, köztük Magyarországot is, ami a tél első hideghullámát is jelenti, ez pedig az energia tőzsdei árára is rányomhatja a bélyegét – írja a Bloomberg.

A Maxar Technologies Inc. mérései alapján Berlinben szombattól egészen a jövő hét végéig mínusz 2,5 Celsius-fokig süllyed a hőmérséklet, Londonban vasárnap 4,1 Celsius-fokkal lesz hűvösebb az ekkor megszokottnál. Az előrejelzések alapján egészen Mikulás napjáig, azaz december 6-ig tarthat a hidegbetörés.

Ugyan az európai térség jóval felkészültebb a télre, mint egy évvel ezelőtt, a hirtelen jött időjárási fordulat ez idáig késleltette az áram- és gázfogyasztás szezonális felfutását, a kereslet várható növekedése miatt jelentősen megnövekedhetnek a tőzsdei árak.

???? Like the cold? Well you're in luck...



A cold front will sink southwards on Thursday introducing much colder air to end the working week ???? pic.twitter.com/QFqCSBQf1y