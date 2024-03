Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A magzatok szív- és érrendszeri, idegrendszeri és genetikai elváltozásainak szűrésére alkalmas, országosan egyedülálló központot alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján − jelentette be Széll Márta stratégiai rektorhelyettes kedden a helyszínen.

A professzor elmondta, az új foeto-maternalis centrum (FMC) nagy mértékben segíti az egész dél-alföldi régió szülészeti, nőgyógyászati ellátását, komoly minőségjavulást hoz a várandósgondozásában.

A központ elindulása hozzájárul a dél-alföldi demográfiai program megvalósításához, amely célja a régió kedvezőtlen demográfiai folyamatainak megfordítása − tudatta a rektorhelyettes.

Fendler Judit, az SZTE kancellára úgy fogalmazott, az egyetem felelőssége minden lehetséges módon segíteni, hogy a régióban minél többen megszülethessenek, tanulhassanak és egészségben élhessenek.

A kancellár hangsúlyozta, az SZTE nem ki- hanem visszaszervezi az ellátási tevékenységeket. A közellátás és a térítéses ellátás az egyetemen nem egymás elől szívják el az erőforrásokat, hanem erősítik egymást.

Várbíró Szabolcs klinikaigazgató kifejtette,

a szorosabb várandósgondozás, a szisztematikus, rendszeres szűrés lehetővé teszi, hogy időben felismerjék a magzati kórállapotokat, ami pedig megfelelően tervezhetővé és optimálissá teszi az ellátást.

A régió várandósgondozását is ennek megfelelően alakítják át. A klinika, mint harmadik szintű centrum felelősséget vállal a régió összes ellátójáért, amelyek bármikor kérhetnek szakmai segítséget.

Elekes Tibor főorvos elmondta, a foeto-maternalis medicina, az anya-magzat orvostudomány néhány évtizedes szakterület, tevékenységének középpontjában a szűrés mellett a komplikált terhességek diagnosztikája, terápiája és menedzsmentje áll. A szakterület párhuzamosan fejlődik az ultrahang technológiával és a molekuláris genetikával.

Az ilyen szűrésekhez szükséges nagy teljesítményű ultrahang-berendezések először a magánellátásban jelentek meg Magyarországon az elmúlt másfél, két évtizedben. Ezek a privát ellátók a Downszindróma-szűrés, a kora terhességi szív- és érrendszeri szűrések, a kora terhességi áttekintő és kiterjesztett ultrahangvizsgálatok, a nem invazív magzati genetikai tesztek, a koraszülésszűrés, a terhességi mérgezések szűrésének úttörői voltak − közölte a szakember.

Az új centrum szakembereinek többsége a szakmai tevékenysége gerincét a privát szférában végezte. Ennek a magánellátásban felhalmozott tudásnak azonban a közellátásban a helye, ezt pedig az SZTE lehetővé tette – mondta a főorvos.

A központ olyan digitális eszközparkkal rendelkezik, amely egyedinek mondható a hazai szülészetei közellátásban. A várandósokat a világon is csúcstechnológiát képviselő ultrahang-berendezéssel vizsgálják, és ebből a berendezésből az év végére már a tervek szerint kettő működik a klinikán.

A központ informatikai rendszere valósidejű adattovábbításra képes, ami lehetőséget biztosít a távvéleményezésre, -leletezésre is. A megoldásnak a várandósok is nyertesei, hiszen így álló- és mozgóképben is megkaphatják vizsgálatuk felvételeit.