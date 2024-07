A pénzintézeteknek sokat megér, hogy a frissen felvételt nyert hallgatók náluk nyissák meg a diákhitel felvételéhez szükséges számlát.

A diákhitel számla egy speciális bankszámla típus, amelyet 2023. július óta kötelező megnyitni annak, aki igénybe veszi a diákhitel valamelyik formáját. Ezt a számlatípust csak az a négy bank kínálhatja, amely erre pályázat útján jogot kapott. Így jelenleg a Gránit Bank, az Erste, az MBH és az OTP vezet diákhitel számlákat, amelyek díjazására szigorú szabályok vonatkoznak.

Kötelezően ingyenesnek kell lennie

a havi számlavezetésnek,

az elektronikus szolgáltatásoknak, mint például a netbank és a mobilbank használatának,

a bankszámlakivonatnak,

a bankkártyahasználatnak.

E kötelező elemek mellett ugyanakkor most valamennyi pénzintézet rengeteg pluszkedvezményt kínál a fiatalok megnyerésére.

Összesítette a Bank360, hogy, milyen akciók, kedvezmények és jóváírások közül válogathatnak az újdonsült egyetemisták, főiskolások.

A Gránit Bank a diákhitel számlát online, szelfivel megnyitó hallgatóknak már indulásként ad 41 ezer forintos jóváírást. De ez még csak a welcome drink, hiszen az egy összegben igényelt, szabad felhasználású Diákhitel 1 folyósítása után a kiutalt összeg 4 százalékát még jóváírják a diákhitel számlán. Ez a maximális 750 ezer forint esetében félévente 30 ezer forintot jelent. Emellett ajánlás esetén további 9000 forintot ír jóvá a bank. A Gránit számláján a lekötés nélkül elérhető látra szóló kamat 1,75 százalék, így a felvett hitelösszeg még fel nem használt része kamatozik is.

Az OTP Banknál a Junior Kedvezményprogram a diákhitel számlát nyitókra is vonatkozik, így 5 és 30 százalék közötti pénzvisszatérítést is kaphatnak, ha programban részt vevő üzletekben vásárolnak. Egy alkalommal díjmentes éves utasbiztosítást lehet igényelni, ami például a hosszabb-rövidebb külföldi tanulás alatt lehet hasznos. Ezen felül kedvezményesen lehet OTP lakáshitelt vagy lakásbiztosítást is igényelni diákhitel számlával.

Az Erste Bank az inkább gesztusértékű ajándék övtáska mellett 30 ezer forint díjkedvezményt ad az igénylő hallgatóknak, amennyiben a diákhitel számla nyitását megelőző 90 napban nem volt a banknál vezetett számlája, bankkártyát is igényel és a nyitástól számított két évig nem szüntetheti meg a számlát. További kedvezmények is elérhetők a diákhitel számlával, például ha a fiatal értékpapírszámlát szeretne nyitni, utas- vagy lakásbiztosítást köt, folyószámlahitelt vesz fel vagy lakáskölcsönt, babaváró hitelt igényel.

Az MBH Bank külön számlanyitási akciót nem kínál a diákhiteles hallgatóknak, de a számlavezetés náluk ugyanúgy kihozható nulla forintból, mint a többi banknál, feltéve, ha az utalásokat is online és nem valamelyik bankfiókból indítják el, illetve az utalás értéke nem haladja meg a 20 ezer forintot. Ekkor ugyanis a jelenleg 0,3 százalékos illetéket meg kell fizetni (ez augusztustól 0,45 százalékra emelkedik). A számla mellé igényelt Mastercard Diákhitel Bankkártya mellé díjmentesen beépített utasbiztosítás is jár, mely egész Európára kiterjed. Emellett a diákszámla tulajdonosok 10 százalékos kedvezménnyel köthetnek különböző biztosításokat és kamatkedvezményt is kaphatnak, ha lakáshitelt vesznek fel.