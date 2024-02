Legyen hálás a világ, amiért India orosz olajat is vesz, mivel így leveri az olajárat – mondta az indiai olajminiszter a CNBC-nek nyilatkozva. Közölte, hogy ha országa olajimportja harmadát nem orosz forrásból fedezné, akkor akkor közel-keleti olaj ára nem 75, hanem 150 dollár körül lenne.

Ekkora szamárságot még az olajpiachoz nem értők sem mondanak, egy szakmai minisztertől pedig különösen kínos állítás, mivel két éve, és ezt megelőzően még India egész olajimportját a közel-keleti kitermelőktől vásárolta, és átlagában nem volt magasabb az olajár. A túlkínálat a piacon összességében erős, ennek köszönhetően nem is tud emelkedni az olajár a geopolitikai feszültségek, sőt az olajszállítási útvonalak veszélyeztetettségének hatására sem.

Így ha India a jelenlegi 36 százalékos orosz importarányát visszaállítaná közel-keletire, boldogan kiszolgálnák, van miből, ugyanakkor Oroszország máshol próbálná eladni az olajat, például Kínában, kiváltva vele az ottani kereslet egy részét. Így semmi nem történne, ha India nem venne orosz olajat, inkább talán csak védekezés gyanánt mondta ezt a miniszter, mivel a nyugat rossz szemmel nézi, hogy India jövedelemhez juttatja így Oroszországot.

A legutóbbi szankciók egyébként nehezítették az orosz importot, így az indiai állami olajvállalat nem is tudott átvenni jelentős tételeket. India amúgy is rúpiában akar fizetni, míg Oroszország jüant követel, nyugati devizákban pedig nem tudnak elszámolni a szankciók miatt. India számára egyedül azért vonzó az olaj, mert 20 százalékkal olcsóbb (és ezt az előnyt Magyarország is élvezi).