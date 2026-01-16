A Paleo Centrum Kft. az általuk forgalmazott Paleolit Oregánó morzsolt (10g / 250g / 1kg) megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel

a termékek nagy arányban olívalevelet és mirtuszlevelet tartalmaznak.

A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Paleo Centrum Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.