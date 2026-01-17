„2026. április 12-én, az országgyűlési választásokon a Második Reformkor (2RK) neve nem fog szerepelni a szavazócédulán. Sem listát nem fogunk állítani, sem jelölteket...A szükséges anyagi feltételek nekünk nem állnak rendelkezésre” – közölte a párt elnöke.

Vona Gábor a bejelentés hátteréről kifejtette:

„Nem hoztunk jó döntést. Nem is volt ilyen opciónk. Rossz döntések közül kellett választanunk, és a szerintünk kevésbé rosszat választottuk. Hiába van nagyszerű programunk, hiába vannak nagyszerű jelöltjeink, hiába van elszántságunk, jövőképünk, mindenünk, ami egy normális országban, választáson elegendő kellene hogy legyen, de szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország és nem egy normális választás”.

Vona Gábor elmondta, hogy sem állami, sem önkormányzati, sem európai uniós forrással nem gazdálkodnak.

Mi tényleg mikroadományokból élünk. A politika nem olcsó mulatság.

– fűzte hozzá.

A politikus elismerte, szembesültek azzal, ha elindulnak a választáson, akkor nagy valószínűség szerint nem érik el az 5 százalékos országgyűlési küszöböt, márpedig tavaly nyáron világossá tették, ha az indulással és parlamenti bejutással nem tudják segíteni a rendszerváltást, akkor képesek és hajlandók visszalépni, ahogy azt végül meg is tették.

A héten a Gattyán György üzletember által alapított Megoldás Mozgalom is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon – számolt be róla az Index.

Az LMP szombati kongresszusán eldőlt, hogy a Momentum, a 2RK és a Megoldás Mozgalom után ez a párt sem indul a 2026-os országgyűlési választásokon.