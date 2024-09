A HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Mesterséges Intelligencia kutatócsoportja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ munkatársaival együtt egy olyan átfogó egészségügyi életútelemző adatplatformot épít, amely lehetővé teszi a betegségek korai felismerését, egyénre szabott kezelési tervek kialakítását, és támogatja az egészségügyi rendszerek hatékonyabb működését.

A munkacsoport célja, hogy azok az adatok, amelyek az egészségügyi ellátórendszerben már több, mint egy évtizede gyűlnek, végre hasznosuljanak a közvetlen orvosi ellátásokban, a kutatásokban és az egészségpolitikai döntésekben, mondta a kutatócsoport képviselője, Csiszárik Adrián.

A csoport törekvése, hogy minden olyan releváns egészségügyi információ, amely rendelkezésre áll egy emberről, legyenek azok korábbi betegségek, beavatkozások, laboreredmények, zárójelentések, gyógyszerkiváltások vagy gyógyszerérzékenység, megjelenjenek az orvos képernyőjén.

Egyetlen kattintással elérhető legyen egy átfogó kórtörténet a háziorvosnál, a szakorvosi rendelésen, vagy akár egy esethez induló mentő jobb első ülésén lévő mentőorvos tabletjén, tette hozzá Kőrösi-Szabó Péter, a Rényi AI kutatója.

A munkacsoport azon dolgozik, hogy minél többféle információ becsatornázható legyen a rendszerbe.

Saját gyűjtésű adathalmazon olyan mesterséges intelligencia alapú megoldást is építettek, amely képes az eddig csak PDF formátumban elérhető eredményeket az elemzéshez szükséges formára alakítani. Ez megteremti a technikai lehetőségét annak, hogy akár az EESZT-ben fellelhető laboreredmények is az adatplatformba kerülhessenek.

A sokféle és nagy mennyiségű adattal olyan modelleket készíthetünk, amelyek előre jelezhetik egyes betegségek megjelenésének vagy súlyosbodásának megnövekedett kockázatát, az egészségromlást, és ezek a figyelmeztetések is megjeleníthetők az orvos képernyőjén, ezzel elősegítve a megelőzést vagy az időben történő beavatkozást,

emelte ki Kőrösi-Szabó Péter.

A rendelkezésre álló adatok lakosságszintű kutatásokra is lehetőséget adnak.

Az adatplatform technológiai gyorsítósávként szolgál. Ha megkeres minket egy kutatóorvos, aki például a diabéteszes betegek hatékonyabb kezelésén dolgozik, akkor az adatplatform segítségével rengeteg előkészítő, programozási, adatelemzői és mesterséges intelligencia szakértői munkát spórolhat meg, és kezébe kap egy olyan eszközkészletet, amellyel elérhetővé válik ennek a komplex adathalmaznak a kutatása, emelte ki Csiszárik Adrián.

Az eszköz az egészségpolitikai döntéshozatal támogatására is alkalmas lehet azáltal, hogy az óriási adathalmazból a mintázatok alapján pontosabb előrejelzések készíthetők a várható betegszámra, az ellátási terhelésre és az erőforrásigényre, ezzel segítve a jövőbeli kihívásokra való felkészülést és az egészségügyi rendszerek hatékonyabb működését. A kutatócsoport fő célja nem a közvetlen profitszerzés, hanem elkötelezett a minél nagyobb társadalmi hasznosság, a magyar lakosság egészségmegőrzése, a mesterséges intelligencia lehetőségeinek országos rendszerszintű kialakítása mellett. A projekt azonban arra is törekszik, hogy olyan terméket fejlesszen ki, ami a nemzetközi piacon is megállja a helyét, közölte a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.