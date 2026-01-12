Az ország valamennyi vasútvonalán biztosított az eljutás: egyes esetben késéssel vagy helyettesítő járattal, de minden esetben célba visszük utasainkat - közölte kora reggel a MÁV-csoport. Hozzátették, hogy az ónos eső, a fagy és a hófúvások természetesen bárhol okozhatnak váratlan problémát, de igyekeznek azokat a leggyorsabban megoldani.

A Budapest – Debrecen közötti távolsági vonatoknál, valamint a szolnoki Z50-es vonatoknál hosszabb menetidőre, várakozó járatokra lehet számítani, mert Cegléd – Szolnok között műszaki hiba miatt csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok.

Ceglédről ezért a Napfény InterCityket javasolják a főváros eléréséhez.

Az S10-es vonatok továbbra is megállás nélkül áthaladnak Almásfüzitőn, Almásfüzitő felsőről a VOLÁN járataival (803, 1721, 1824, 8465, 8466, 8467, 8479, 8660, 8661) utazhatnak.

Az Eger – Füzesabony vonalon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleset miatt.

A Déli pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál 10-20 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani váltóhiba miatt.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy visszavonásig az ország valamennyi VOLÁN buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.