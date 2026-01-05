A tájékoztatás szerint a litvániai Sventoji és a nagyjából 65 kilométerre található lettországi Liepaja part menti települések között futó távközlési vezetéken pénteken észleltek károkat, bár egyelőre még nem világos, mi okozta ezeket.

"Egyelőre nem foglalták le a vízijárművet, illetve nem vették őrizetbe annak a rendőrséggel együttműködő legénységét sem, folytatódik a körülmények tisztázását szolgáló aktív munka" - írta a lett rendőrség az X-en.

Evika Silina lett miniszterelnök közölte, hogy a károk Liepaja közelében keletkeztek a vezetéken. "Az incidens nem volt kihatással a lett távközlési szolgáltatásokat igénybe vevőkre" - írta a kormányfő ugyancsak az X-en.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tengerben.

Legutóbb december 31-én jelentettek hasonló esetet. A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tengerben lévő vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.