Kevesen tudják, hogy a légitársaságok kedvezményeket kínálnak a 60 év feletti utasaik számára. Ezekről ugyanis nem tájékoztatják automatikusan az érintetteket, hanem nekik kell érdeklődniük az igénybe vehető lehetőségekről.

A Femina összegyűjtötte, melyek azok a privilégiumok, amelyekkel az idősebb utasok olcsóbban és kényelmesebben utazhatnak.

Ülőhelyek

A légitársaságok az indulás előtt sokszor átszervezik az ülőhelyeket és gyakran prémium ülőhelyeket bocsátanak rendelkezésre, előnyben részesítve azokat az utasokat, akik 3-5 órával a start előtt jelentkeznek be. Ilyenkor a hatvan felettiek is extra költség nélkül frissíthetik jobb ülőhelyekre a sajátjaikat.

Poggyász

Számos légitársaság extra poggyászt biztosít a 60 év feletti utasok számára. Ám ezt a lehetőséget sem szokták meghirdetni, csak akkor derül ki, ha erről külön érdeklődik az érintett.

Segítségnyújtás a reptéren

Szinte minden reptéren kaphatnak ingyenes személyes asszisztenciát az idősebb utazók, a fogyatékkal élők és a kisgyermekesek. Kerekesszéket, elektromos kocsit biztosítanak a segítséget igénylőknek és a bejelentkezéstől a kapuig kísérik őket.

Elsőbbségi beszállás

Bár ezt is ritkán hirdetik meg, sok légitársaság elsőbbségi beszállást biztosít a 60 év felettieknek. Ezt általában a bejelentkezéskor vagy a kapunál kérhetik az érintettek.

Egyéb előnyök

A légitársaságok időnként extra kedvezményeket nyújtanak az idősebb utasok számára, ezek azonban nem jelennek meg a népszerű foglalási oldalakon. Ezekről közvetlenül a légitársaságoknál kell érdeklődni. Megéri.