Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt. A legtöbbször kigyulladt növények, hulladékgyűjtő edények és tűzijátékok égő maradványai miatt riasztják a tűzoltókat, de nem ritka, hogy társasház erkélyére esett pirotechnikai eszköz miatt keletkezik tűz. Szilveszter környékén rendszeresen érkezik bejelentés megrémült és valahová beszorult állatokról, amelyeket a tűzoltóknak kell kimenteniük.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tűzijátékokkal kapcsolatos három szabály betartásával jóval biztonságosabban búcsúztathatjuk az óévet.
- A tűzmegelőzés a vásárlásnál kezdődik: szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött legális árusítóhelyeken vásároljunk, ahol szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat venni.
- A tűzesetek megelőzése a megvásárolt tűzijáték megfelelő tárolásával folytatódik. A pirotechnikai eszközöket ne hagyjuk a gépjárműben, otthon a fűtőberendezéstől, a tűzhelytől és egyéb éghető anyagoktól távol helyezzük el. Olyan helyre zárjuk el, ahol nem éri napfény, pára vagy víz, és a gyermekek, illetve a házi kedvencek sem férhetnek hozzá.
- A harmadik szabály betartásával a felhasználást tesszük biztonságossá: a szilveszteri tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren lehet felhasználni. Ez lehet a saját kertünk vagy közterület. A társasházak ablakából, vagy az erkélyről soha ne indítsunk tűzijátékot, mert rendkívül tűz- és balesetveszélyes.
A biztonságos felhasználás érdekében fontos betartani a legális forrásból beszerzett tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani.
- Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre.
- A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj.
- Egyszerre csak egy tűzijátékot működtessünk, így van idő az előírt védőtávolságra távolodni tőle.
- Ha valamelyik meggyújtott tűzijáték nem indult el, azt legalább negyed óráig ne közelítsük meg, ezután áztassuk vízbe.
- A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt.
- Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert azok, sőt olykor a mellettük lévő autók vagy épületek is gyakran emiatt gyulladnak meg.
Az év utolsó napján ne feledkezzünk meg a háziállatainkról sem. Kövessük az állatorvosok és állatvédő szakemberek által javasoltakat annak érdekében, hogy a családunk mellett ők is biztonságban legyenek mind az ó-, mind az újévben.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!