A kereskedelmi alkalmazottak új, kollektív szerződéséről szóló tárgyalások négy eredménytelen fordulója után csütörtöktől advent első vasárnapjáig több mint háromszáz kiskereskedelmi üzletben tartanak figyelmeztető sztrájkot Ausztria szerte, például a bécsi Mariahilferstrasse-n is. Ez idő alatt az alkalmazottak néhány órára leállítják a munkát, van, ahol be is zárják az üzletet. Minden területen sztrájkolnak a könyvesboltoktól a nagy divatláncokon át a szupermarketekig.

Adventkor akadályozzák a vásárlásokat

A november 30. és december 3. között tartandó, figyelmeztető sztrájkot azért hirdette meg a több mint négyszázezer kereskedelmi dolgozót képviselő GPA szakszervezet, mert hetek óta nem sikerül megállapodni a munkaadókkal az egész ágazatban érvényes kollektív szerződés jövő évi feltételeiről.

Míg eredetileg 5 százalékos béremelést és 800 eurós egyszeri kifizetést ajánlottak a munkáltatók a 430 ezer kiskereskedelmi alkalmazottnak, most ezt hat százalékra és 1000 eurós egyszeri megélhetési prémiumra emelték

– áll az Osztrák Kereskedelmi Kamara (WKÖ) friss sajtóközleményében, amely elítéli, hogy éppen a karácsonyi vásárlási szezonban állnak le a dolgozók. Ezzel szemben viszont a szakszervezet 9,4 százalékos béremeléseket követelnek, és mint jelezték, kitartanak emellett.

Kezdettől hangoztattuk, hogy sikertelen tárgyalások esetén lépcsőzetes lezárásokat akarunk. Ha a jövő héten sem születik megállapodás, advent második szombatján újabb figyelmeztető sztrájkok lehetnek – jelezte az ÖGB szövetségi női alelnöke a Kleine Zeitungnak.

Kiemelte: a kiskereskedelemben magas arányban alkalmaznak nőket és részmunkaidős munkavállalókat, akiket a koronavírus járvány idején országszerte ünnepeltek és tapsoltak, most viszont az emberek nem akarják megadni nekik azt a megbecsülést, amit megérdemelnek.

A harmadik országbeli online áruházak járnak jól

Rainer Trefelik, a kamara kereskedelmi elnöke szerint viszont a szakszervezet folyamatosra tervezett, figyelmeztető sztrájkjai alaposan keresztbe tesznek a cégeknek az amúgy is feszült gazdasági helyzetben. Ráadásul, a boltok munkabeszüntetése a külföldi online óriáscégek számára lehet előnyös, ahová a vásárlók fordulnak ebben a korlátozott helyzetben.

Senkinek nem származik haszna a karácsonyi sztrájkból, kivéve a harmadik országbeli kereskedőket, ami viszont gyengíti a szociális rendszereket és a nemzetgazdaságot – fogalmazott az osztrák hírügynökségnek, hozzátéve, hogy a szakszervezeteknek figyelembe kellene vennie a gazdasági valóságot és a kereskedelem kihívásait. A kamara szerint emellett a hagyományos üzleteknek végre igazságos adózásra van szükségük az olyan online óriáscégekhez képest, mint az Amazon, mert a meglévő adóhézagok eleve nagy hátrányt okoznak a szektorban.

Az elnök megjegyezte azt is, hogy a számos közlekedési fennakadást okozó heves havazás sem segít, mert az emberek kétszer is meggondolják, hogy elinduljanak-e vásárolni – idézi a Kurier.

Romló gazdasági kilátások

Jelentősen romlottak az OECD Ausztriával kapcsolatos várakozásai. Míg júniusban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) még 0,2 százalékos növekedést jósolt, most úgy tűnik, 0,4 százalékkal zsugorodik az osztrák gazdaság. A helyzet ráadásul csak lassan javul, a következő két évben 0,6 százalékos növekedést várnak. Az infláció kapcsán a szervezet az idei évre 7,7 százalékos inflációt prognosztizál, míg jövőre 3,9 százalékos, 2025-ben 2,5 százalékos lehet az osztrák ráta. A friss jelentésben aláhúzták, hogy a magas infláció jelentősen hátráltatja a fogyasztást, miközben a magas kamatok és a munkaerőhiány visszafogja a beruházásokat, amelyek jövőre tovább gyengülhetnek.

Nem bírják tovább az árnyomást az osztrákok

Tavaly nyáron kezdtünk el tárgyalni a kormánnyal, amikor jeleztük, hogy inflációcsillapító intézkedéseket kell hozni. Ha az infláció hamarabb csökken, a gördülő infláció is alacsonyabb lett volna, és más lenne a kiindulási helyzetünk – mondta Wolfgang Katzian, az ÖGB elnöke az Ö1 Morning Journalban. Ám csak az elmúlt tizenkét hónapban drasztikusan emelkedtek az árak az osztrák kiskereskedelemben, ezért szerinte most jött el az ideje, hogy ezt a tényezőt a bérekben is pótolják a cégek.

A kereskedelmi szövetség eközben amiatt aggódik, hogy – mivel az elmúlt hónapokban az embereknek számos többletköltséggel kellett szembenézniük, mint például a bérleti díjak emelkedése, az élelmiszerárak és a magasabb áramköltségek, – ez a vásárlóerőt is befolyásolja. Egyik aktuális felmérésük szerint például idén várhatóan kilenc százalékkal csökken az egy főre jutó nominális karácsonyi ajándékokra fordított kiadás, ami a vállalatok szerint aggasztó.

Ugyanakkor, az erős látogatottságú karácsonyi vásárok kedvezően hatnak a belvárosi üzletek forgalmára is. Ezért most arra buzdítják a sógorokat, hogy helyben vásároljanak regionális árucikkeket, mert azzal munkahelyeket védenek meg.

Megtorpanhat az ipari termelés

Az ausztriai fémiparban is fokozódik a feszültség, ahol eddig hét tárgyalási fordulóban sem sikerült megállapodni a kollektív feltételekről. Jövő csütörtökön következik a nyolcadik forduló, miközben a PRO-GE és a GPA szakszervezetek már kijátszották a tiltakozó intézkedések széles repertoárját, ezek között a figyelmeztető sztrájkokat is. Múlt kedd óta naponta vannak ideiglenes munkabeszüntetések az iparágban, a nyolcórás műszaklemondásoktól a 24 órás sztrájkig. Ha a következő alkalommal sem sikerül megegyezniük, több napig vagy határozatlan ideig tartó sztrájkok következnek minden területen, ami az ipar példátlan bénulásához vezethet Ausztriában. A munkavállalók 10,6 százalékos bruttó béremelést követelnek, míg a munkaadók átlagosan 8,2 százalékot vállalnának.