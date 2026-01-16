Az Intelligent Police Unit R001 autonóm navigációval, nagy felbontású kamerarendszerrel és fejlett érzékelőkkel dolgozik. Képes együttműködni a városi jelzőlámpa-rendszerekkel, felismeri a szabálytalan közlekedési helyzeteket, és vizuális jelzésekkel segíti a jármű- és gyalogosforgalmat. Fáradhatatlan működésével tehermentesíti a rendőröket, akik így a bonyolultabb, döntést igénylő helyzetekre koncentrálhatnak.

A fejlesztés célja nem csupán a hatékonyság növelése, hanem az is, hogy csökkentse a forgalomirányítók egészségügyi és biztonsági terhelését, akik gyakran extrém időjárási és környezeti körülmények között dolgoznak.

Az AiMOGA Robotics robotjait már több mint 100 különböző valós környezetben tesztelték világszerte. A vállalat 2025-ben 300 humanoid és 1 000 négylábú robotot szállított le, jelenleg 30 országban van jelen, és elsőként szerzett EU-tanúsítást humanoid robotokra hardver- és szoftverszinten is.

A cég tervei szerint az R001 jövőbeli verziói már vészhelyzeti koordinációra és lakossági tájékoztatásra is alkalmasak lesznek, tovább erősítve az intelligens, biztonságos városok működését.