"A Moody’s Ratings nemzetközi hitelminősítő mai döntése Budapest hitelminősítésének lerontásáról a kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikájának következménye. A Budapest-ellenes kormánypolitika károkozását a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti" - írta közleményében Karácsony Gergely, reagálva a legfrissebb döntésre.

A főpolgármester szerint a leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti ésszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult. Megállapodás helyett folytatta Budapest számlájának megcsapolását és a törvényben rögzített kötelezettségeit sem teljesítette a főváros felé mind a mai napig. A Moody’s döntése ennek a kormányzati hozzáállásnak a következménye - értékelte a városvezető.

A Moody’s megállapításai szerinte a korábban sokszor hangoztatott, a kormánnyal több alkalommal közölt, a budapestiek számára is világos fővárosi álláspontot tükrözik vissza. Utalt arra, Budapest többször felszólította a kormányt, fizesse meg a városnak időben az adósságait, ám a kormány ezt nem tette meg. Ennek nyomán a hitelminősítő megállapította: „a megnövekedett kockázatok hátterében az áll, hogy a központi kormányzat késedelmesen folyósította azokat az átutalásokat, amelyekkel a főváros már számolt a költségvetésében”.

"Azt, hogy az elmúlt években 20-szorosára emelt elvonás mértéke alkotmányellenes, az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy az elvonás módja törvénytelen, azt a Kúria állapította meg. Budapest az alkotmányellenes és törvényellenes szolidaritási hozzájárulás kapcsán többször kezdeményezett a kormánnyal megbeszélést, ám erre a kormány nem volt hajlandó. Mindezt tetézi, hogy a főváros, más önkormányzatoktól eltérően, hitelfelvételre sem kapott engedélyt a kormánytól" - emlékeztetett a főpolgármester. Hozzátette: ennek kapcsán állapította meg a Moody’s, hogy „a kormányzati szintek közötti feszültségek jól láthatók a szolidaritási hozzájárulás összegéről folyó jogvitákban, valamint abban, hogy a központi kormány nem hagyta jóvá a város új hosszú lejáratú hitelfelvételét.”

A hitelminősítő indoklásában is szerepel az, amit Budapest vezetése az elmúlt években többször és rendszeresen hangoztatott: „a szolidaritási hozzájárulás 2024-ben 31 százalékkal, 76 milliárd forintra emelkedett, és 2025-ben várhatóan 89 milliárd forintot tesz ki (ez a 2025-re tervezett bevételek 21 százaléka). Az elhúzódó jogviták – különösen mivel az adó összege meghaladja a központi költségvetésből kapott támogatásokat – növelik a rendszer instabilitását, veszélyeztetik a költségvetési folyamatot és a pénzkészletek egyensúlyát.”

Budapest helyzetét tovább rontja, ahogy arra a városvezetés többször felhívta a figyelmet, hogy a kormány hibájából a város nem jut hozzá a fejlesztéshez szükséges uniós forrásokhoz sem. Ennek kapcsán a hitelminősítő rögzíti: „a minősítések továbbá tükrözik az EU-források részleges befagyasztását Magyarország esetében, a beruházások alternatív finanszírozási lehetőségeinek korlátozottságát, valamint az új hosszú lejáratú hitelek jóváhagyásának hiányát, ami beruházási rést és megvalósítási kockázatot eredményez.

Egy olyan kormány folytatja Budapest kivéreztetését, amely az államot súlyosan eladósította, az állami költségvetést romba döntötte. Ehhez képest Budapest gazdálkodásáról a nemzetközi hitelminősítő is megállapítja: „a minősítések figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságállományát, valamint alapvetően stabil működési teljesítményét.”

Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja

- írta Karácsony Gergely.

Megfogalmazása szerint a kormány kicsinyes Budapest-ellenes sarcpolitikájának első következménye a főváros leminősítése, amit az ország újabb leminősítése követhet, ennek pedig az állam finanszírozásának ellehetetlenedésén keresztül a polgárok, nemcsak a budapestiek, hanem minden magyar láthatja kárát.

A városvezetés az ünnepek alatt is a pénzügyi helyzet rendezésén dolgozik, ennek első és alapvető feltétele, hogy a kormány az év végéig fizesse meg ígéretének megfelelően az adósságát Budapestnek: a költségvetési törvényben rögzített 12 milliárd forintot, ami a közösségi közlekedés működéséhez való hozzájárulás - hangsúlyozta a főpolgármester.

Jelezte, hogy a törvénytelen módon és alkotmányellenes mértékben kirótt szolidaritási hozzájárulás idei beszedése kapcsán Budapest azonnali jogvédelmet kért a bíróságtól.

2026-ban a város folytatja azokat a pereket, amelyek célja a Budapesttől törvényellenesen elvont tízmilliárdok visszaszerzése Budapest számára - írta Karácsony Gergely.