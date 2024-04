Lecövekeltek a lakáshitelek kamatai, egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

Több pénzintézet is jelentős kamatcsökkentést hajtott végre a személyi kölcsönöknél, a jelzáloghitelek kamataihoz azonban nem nyúltak a bankok a hónap elején, amire évek óta nem volt példa. A lakáshitelek árai a kamatplafon legutóbbi, január eleji lejjebb szállítása óta alig változtak, személyi kölcsönt viszont már annyiért is találni, amennyiért nem is olyan régen még jelzálogkölcsönt adtak.