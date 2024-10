A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary, a két legnagyobb hazai szakmai szervezet üdvözli a Kúria döntését, amely véget vet a Várkerületben kialakult méltatlan állapotoknak, és megteremti az esélyét egy a belföldi és nemzetközi turizmust magas színvonalon kiszolgáló behajtási rend kialakításának – írja közleményében az MKFE. Az egyesület szerint ennek alapjait a szakmai szervezetek már kidolgozták, s most ismét együttműködésre kérik a Budavári Önkormányzatot.

A korszerű, alacsony károsanyag kibocsátású és zajterhelésű buszok kiszámítható, regisztrációhoz és akár időablakokhoz kötött behajtási rend egyensúlyt teremthet: élhető környezetet biztosít a kerület lakosainak, s méltó körülményeket alakít ki a várnegyed kulturált látogatásához.

Meggyőződésünk, hogy van kölcsönösen elfogadható megoldás – szögezik le az érdekképviseletek.

Hozzáteszik:

Több európai nagyvárosban (Bécstől Prágáig, Londontól Rómáig) működnek jól bevált behajtási rendszerek. Sajnáljuk, hogy az elmúlt két évben nem egy ilyen rendszer bevezetésébe fektettünk energiát, hanem egy olyan helyzetről folyt meddő vita, amelyről most bebizonyosodott, hogy jogszerűtlen.

A fuvarozók szerint itt az ideje, hogy békejobbot nyújtsanak egymásnak, és a világörökségi státuszhoz méltó rendet alakítsanak ki közösen a Várkerületben. A szakmai szervezetek nyitottak erre – teszik hozzá.