Habár a kegyelmi-ügy és a körülötte támadt botrány még bőven tartogathat meglepetéseket, lassan túlteszi mindenki magát azon, hogy idő előtt ismét távozni kényszerült Magyarország államfője. A figyelem már inkább a köztársasági elnök- castingra összepontosul, keringenek a nevek a sajtóban, és köztudomású, hogy folyamatosan mérik a felmerülő nevek megítélését. Ismert az is, hogy a mindenkori leköszönő elnök messze nem távozik üres zsebbel a hivatalától, mint legfőbb közjogi méltóság élete végéig kimagasló juttatásokban részesül.

Még akkor is, ha nem éppen simán ér véget a politikai karrierje.





Ez az összeg jelenleg havi bruttó 4,59 millió forint. Novák Katalin az összeférhetetlenség i kritériumoknak megfelel, önként mondott le, vállalta a felelősséget, a parlamenti többség sem került olyan hálátlan és amúgy elképzelhetetlen helyzetbe, hogy mondjuk meg kell fosztania a tisztségétől. Az infláció miatt sem kell aggódnia, mert a juttatást minden évben automatikusan megemelik a bruttó átlagkereset-növekedéssel megegyező mértékben.





Jár még neki egy szemmel is jól látható lakás, egy fős személyzet, három fős titkárság. Élhet a térítésmentes, kiemelt egészségügyi ellátással és a személyes gépkicsihasználattal is, a sofőrt a rendőrség biztosítja számára. Lesz majd éves kerete, amelyet tetszés szerint oszthat szét az általa választott szervezetek között. Tavaly a volt köztársasági elnökök 73–73 millió forint felett rendelkezhettek. Ezek mellett a külföldi hivatalos programjaira első osztályon utazhat repülőgépen és vonaton egyaránt, valamint igénybe veheti a kormányvárót is.





Novák elődje, Áder János hasonló helyzetben van, azaz a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj összegével megegyező pénzbeli apanázst kap, azzal a különbséggel, hogy az egykori EP-képviselői munkája után is nyugdíj ra is jogosult: ez előreláthatólag 430 ezer forint lesz, amely az egykori, négy éven át kapott és havi 8900 eurós (3,2 millió Ft-os) fizetése után jár neki. Áder János emellett egy 720 négyzetméteres svábhegyi villát kapott, amit közel 1 milliárd forintért újítottak fel néhány évvel ezelőtt.





Schmitt Pál , aki 2012-ben ugyanúgy kénytelen volt idő előtt távozni az államfői székből, nem élt a lakáskiutalás lehetőségével, megoldotta saját magának. A juttatásokra viszont ő is jogosult.





Gyakori összehasonlítási alap Angela Merkel , habár ő Németország kancellárja volt, és nem államfője. A volt kancellárokat a hivatalból való kilépést követően „átmeneti segély”, a korhatár elérése után pedig nyugdíj illeti meg, amely a jelenlegi kancellár fizetésnek nagyjából a 35 százaléka. Angela Merkel utolsó kancellári és országgyűlési képviselői bére bruttó 29 677 euró volt – beleértve a parlamenti képviselők átalánydíját is. 16 évnyi kancellári munka, és több mint 30 év parlamenti képviselői feladatkör ellátása után azóta is havi 15 ezer euró körüli nyugdíj juttatásban részesül, ami persze egy kicsit több pénz, mint Novák Kataliné, durván egymillió forinttal.





Angela Merkel Kép: Getty Images , Maja Hitij



Mint minden volt kancellárnak és szövetségi elnöknek – a Németország ban is magasnak számító nyugdíjon kívül – Merkelnek is jár egy iroda és hozzá egy irodavezető, két szóvivő, gépíró, sőt még sofőrök is a rendelkezésére állnak. Más kérdés, hogy erre valóban szüksége van-e a mindennapokban, a hírek szerint ugyanis elég lazán kezeli az ex-kancellári feladatait.

Ami az államelnöki juttatásokat illeti, Németország is bőségesen gondoskodik a volt vezetőiről. Nagy vitát váltott ki viszont amikor 2012-ben, az akkor 52 éves Christian Wulff szövetségi elnök

kevesebb mint két év hivatali idő után lemondott. Nagyon sokan követelték, hogy Wulff ne kapjon életfogytig tiszteletdíjat, ám végül azóta is utalnak neki.





Wulff a két másik élő korábbi szövetségi elnökhöz, Horst Köhlerhez és Joachim Gauckhoz hasonlóan a szövetségi költségvetésből fizetett irodahelyiségeket és személyzetet kap – más kérdés, hogy jogosultság nélkül. Egy 2018-as jelentésében a Szövetségi Számvevőszék neki is ment a gyakorlatnak, különösen az bökte a csőrüket, hogy a volt elnökök rendre a Szövetségi Elnöki Hivatalnak számlázták ki az utazási költségeket, még azokat is, amikor különféle születésnapi partikra utaztak. Miközben a volt elnökök átlagosan havi 2,6 napot használják a közpénzből fenntartott hivatalukat.





Ha valaki egészen biztosan nincs rászorulva az állami juttatásokra az Donald Trump korábbi amerikai elnök, ám juttatást ő is kap.

Amúgy az amerikai elnökökre jellemző, hogy sokkal jobban élnek nyugdíjas korukban, mint előtte. Az 1958-ban elfogadott Korábbi Elnökök Törvénye (Former Presidents Act) kimondja, hogy minden leköszönt államfő élete végéig állami nyugdíjban részesül, melynek összege az inflációhoz mérten növekszik: az exelnökök markát évi kb. 220 ezer dollár, vagyis nagyjából 85 millió forint üti. A leköszönt elnök további állami juttatásokkal is számolhat, fizetik részére például az irodabérlést (ami fejenként kb. 500 ezer dollárt jelent évente) és az iroda berendezését, az őt ellátó, segítő személyzet bérét és a már említett biztonsági költségeket is állják.





Donald Trump Kép: AFP , Julia Nikhinson





Egyes becslések szerint az amerikai adófizetők évente nagyjából 5 millió dollárt áldoznak az öt jelenleg életben lévő exelnök, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama és Donald Trump boldogulására. Az exelnök halála után özvegye, a korábbi first lady évi 20 ezer dolláros azaz kb. 8 millió forintos állami járandóságot kap, ami persze elenyésző a házastársát megillető összeghez képest.





Ausztriá ban is meghatározó napirendi téma a politikusok luxus-nyugdíja. A szövetségi elnök a nemzeti tanácsi tag, azaz képviselő fizetésének 280 százalékát kapja. Ez a juttatás jár azután is, hogy már nem államfő. A legutóbbi elnökök közül – már aki nem trojkában, hanem egyedül töltötte be ezt a szerepet Ausztriában – Heinz Fischer jövedelme ismert, a volt államfő havonta nagyjából 25 ezer eurót kap, és ehhez jön hozz még a normál nyugdíja. Ez a közel 10 millió forint amúgy nyugati szomszédunknál is nagyon-nagyon soknak számít. Annyi korlátozás van a volt államelnökökkel szemben, hogy a nekik járó juttatások mellett nem lehet máshonnan kiegészítő bevétel ük.





Szlovákiá ban viszont már messze nincs ennyire kolbászból a kerítés. Az államfői juttatás kérdésköre nagyjából mostanában lett újra téma a szlovák sajtóban. Zuzana Caputova elnökről már jó ideje tudni lehet, hogy nem vállal több ciklust és távozik hivatalából.

Természetesen neki is jár majd élete végéig a juttatás, ami megfelel az átlag-képviselő illetménynek.

Számszerűsítve ez az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosa. ennek megfelelően jelenleg bruttó 3912 euró egy képviselői fizetés, igaz ehhez jár még további kompenzáció így a havi keresmény a 6600 eurót is elérheti.





Zuzana Caputova hamarosan leköszön Kép: AFP , VLADIMIR SIMICEK





Caputova tehát nagyjából havi 1,5 millió forintot tehet zsebre élete végéig, amihez további bérkiegészítés is jár. Emellett rendelkezésére bocsátanak majd egy hivatali járművet teli tankkal és egy sofőrrel, aki egyben a biztonságáról is gondoskodik.





Volt államfőként 2020-ban még évi 202 000 lejt kapott, ami havonta 1,3 millió forintra jött ki, és ehhez még a normál nyugdíja is hozzájött – ezeket tehát mind elbukta. Románia ex-elnöke, Traian Basescu korábban az ország egyik leggazdagabb nyugdíjasának mondhatta magát. Egészen addig a pillanatig ez így is volt, amíg a román Legfelsőbb Bíróság meg nem állapította, hogy együttműködött a kommunista titkosszolgálattal. Miután méltatlanná vált, búcsúznia kellett az állami nyugdíjtól.





Ám ettől persze még marad mit a tejbe aprítania : az Európai Unió tól, mint egykori képviselő továbbra is kapja az apanázst, emellett jelentős állampapír-befektetései és részvénycsomagjai vannak, a volt tengerészkapitány és államfő a román sajtó számításai szerint legalább 1,5 millió eurón ül.