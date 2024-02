Havi és éves összehasonlításban egyaránt csökkent a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben decemberben. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden nem végleges adatként azt közölte, hogy decemberben a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben az elemzők által várt 0,9 százaléknál jelentősebben, 1,1 százalékkal csökkent novemberrel összevetve, míg az Európai Unióban 1 százalékkal zsugorodott.

Éves szinten az euróövezetben a kiskereskedelmi forgalom a novemberi 0,4 százalékos csökkenés után decemberben 0,8 százalékkal esett. Elemzők némileg nagyobb, 0,9 százalékos éves forgalomcsökkenésre számítottak az euróöveztben. Az Európai Unióban a kiskereskedelmi forgalom 0,7 százalékkal maradt el 2022 decemberéhez mérten.

