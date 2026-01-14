Az agrárminiszter módosította az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendeletet, és pontos jelölési szabályokat határozott meg az energiaitalokra vonatkozóan.

Ennek értelmében január 1-jétől Magyarországon kizárólag olyan energiaital hozható forgalomba, amelynek csomagolásán a fő látómezőben, jól olvashatóan szerepel az „Energiaital” felirat - hívta fel a figyelmet honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az előírás minden termékre vonatkozik, ismert és új márkákra, hazai és import árukra, valamint a már raktáron lévő készletekre is.

Azt is hangsúlyozták, hogy ha a magyar felirat nem a megfelelő helyen és betűméretben jelenik meg, akkor a termék nem forgalmazható Magyarországon, akkor sem, ha más országban jogszerűen értékesíthető.

A változás gyakorlati alkalmazásának támogatására a Magyar Energiaital Szövetség útmutatót készített a boltosoknak. Abban közérthetően összefoglalják, mely termékek minősülnek energiaitalnak, hogyan kell a kötelező feliratot feltüntetni a csomagoláson, miként kell kezelni a már legyártott készleteket. Arra is kitérnek, milyen kötelezettségek terhelik a gyártókat és a kereskedőket az új szabályozás hatálybalépésével.

Magyarországon 2025 júniusától kezdve tilos 18 év alattiaknak energiaitalt értékesíteni.