A Fehér Ház által közzétett elnöki rendelet egy kilenc hónapos vizsgálatot követ, amely a kereskedelembővítési törvény (Trade Expansion Act) 232. szakasza alapján zajlott. A vám a meghatározott teljesítményküszöböt elérő csúcskategóriás félvezetőkre és az azokat tartalmazó eszközökre vonatkozik. A dokumentum szerint az Egyesült Államok jelenleg a számára szükséges chipek mindössze alig 10 százalékát gyártja belföldön, ami "jelentős gazdasági és nemzetbiztonsági kockázatot" jelent.

A Fehér Ház tájékoztatója hangsúlyozza, hogy

a vámok szűk körre korlátozódnak: nem vonatkoznak az amerikai adatközpontok számára importált chipekre, a startupokra, a nem adatközponti fogyasztói és polgári ipari felhasználásra, valamint az amerikai közszféra beszerzéseire.

A rendelet széles mérlegelési jogkört ad a kereskedelmi miniszternek további mentességek megadására.

A mostani döntés illeszkedik a Trump-adminisztráció szélesebb vámoffenzívájába, amelynek célja az amerikai gyártás erősítése. Bár az olyan amerikai vállalatok, mint az Nvidia, az AMD és az Intel tervezik a világ élvonalába tartozó chipeket, a gyártás túlnyomó része továbbra is külföldön, elsősorban a tajvani TSMC-nél zajlik.

A bejelentést követően az érintett gyártók részvényei enyhén gyengültek a tőzsdezárás utáni tőzsdén kívüli kereskedésben. Az AMD a Reuters hírügynökséggel közölte, hogy mindig az érvényes törvények alapján jár el, míg az Nvidia nem reagált azonnal a megkeresésre.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok egyelőre eláll a kritikus nyersanyagokra - így a ritkaföldfémekre és a lítiumra - kivetendő vámoktól, és helyette tárgyalásokkal kívánja biztosítani az ellátást nemzetközi partnereitől.