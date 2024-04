Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Nestlé a napokban jelentette be, hogy értékesíti a közel százéves múltra visszatekintő Boci, valamint a Melba és a Párizsi Kocka védjegyeit a száz százalékban magyar tulajdonban álló Cerbona Élelmiszergyártó Zrt. számára. A Bocit és a többi márkát a Nestlé még az 1991-es privatizáció során, a Szerencsi Édesipari Vállalattal együtt vásárolta meg.

Az ellátás folytonosságának biztosítására egy átmeneti időszakban a Nestlé gyártja majd tovább ezeket a termékeket, ezzel is garantálva, hogy a fogyasztók megszakítás nélkül hozzáférhessenek kedvelt csokoládéjukhoz. A tranzakció 2024. május 22-én zárul le – állt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, amelynek kapcsán Mészáros Tamás, a Cerbona Élelmiszergyártó Zrt. vezérigazgatója válaszolt kérdéseinkre Székesfehérvárott, a cég központjában.

Eddig a Cerbona élete a gabona körül forgott, müzli, müzliszelet és gabonapehely formájában. Hogy jön ide a csokoládé?

Mészáros Tamás (M.T.): Ez egy érdekes dolog, maga a vásárlás is hirtelen jött. Új dolog nekünk a csokoládé, ebbe most bele kell tanulnunk mindannyiunknak, de ha kicsit visszanézünk a Cerbona történetébe, akkor a müzliszeletek, a gabonapelyhek is az édesség kategóriájába tartoznak, közel állnak a csokoládéhoz. Azt is mondják, hogy a csokoládé egyik alternatívája a müzliszelet azoknak, akik nem akarnak nagyon édes terméket fogyasztani. Az elmúlt években úgy építettük fel a Cerbona márkánkat, hogy meghagytuk a hagyományos müzliszeleteket. A termékek egy részével elmentünk a funkcionális irányba glutén, laktózmentes, vegán és sporttermékekkel, illetve a bevonós szeletekkel elindultunk a csokoládé irányába is.

Pókecz Attila tulajdonos és Mészáros Tamás ügyvezető igazgató Kép: Cerbona

Sokat számított a döntésnél, hogy magyar cégként egy hosszú múltra visszatekintő, közel 100 éves magyar csokoládé márkát vihetjük tovább, amely az egyik legnagyobb szereplő a magyar tábláscsoki piacon. Üzletileg azt gondoljuk, hogy a csokoládé piacon van lehetőség.

Érdekes lenne egy müzliszelet Boci felirattal?

M.T.: Azt gondolom, hogy azzal a fogyasztó nem tudna mit kezdeni, de mondjuk egy co-brandingelt termékkel, mint például Cerbona szelet Boci csokival az már elgondolkodtatóbb. A Cerbonának jelenleg is van ilyen co-brandingelt terméke, a flapjack zabszeletünk, egy olyan Cerbona szelet, amely Szamos marcipánnal készült. Nem csak mi alkalmazzuk ezt, hanem több más konkurens gyártó is, hogy nagy márkákat megpróbálnak egy termékben egyesíteni.

A tranzakciót követően mennyi ideig garantálja a Nestlé a csehországi üzemében a Boci, a Melba és a Párizsi Kocka gyártását, illetve maradhatna-e náluk ez a feladat?

M.T.: A Nestlének az volt az érdeke, hogy ezek a lokális márkák megmaradjanak. Úgy döntöttek, hogy keresnek egy olyan magyar tulajdonú céget, mint vevőt, aki már bizonyított saját termékeivel, teljeskörű disztribúcióval, megfelelő apparátussal rendelkezik és tovább tudja vinni a Boci, a Melba és a Párizsi Kocka márkákat.

Az eredeti Szerencsi tejcsokoládé csomagolása Kép: Pinterest

A székesfehérvári üzemünk müzli, müzliszelet, gabonapehely illetve cornflakes gyártásra alkalmas, de klasszikus csokoládét nem tudunk itt előállítani. A saját gyártás kiépítése is szerepel a terveink között, de ez még a jövő kérdése. A Nestlé ebben az évben még biztosan támogat bennünket azzal, hogy tovább gyártja nekünk a gyáraiban a termékeket. Úgy vélem, idén elegendő idő áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy új bérgyártót találjunk.

Az önök neve rákerül a csomagra?

M.T.: Igen, mint forgalmazó. Ez egy átmenetet biztosít a fogyasztónak, hogy amit megszoktak a Boci márkától, a megfelelő minőséget azt továbbra is megkapják. A bérgyártó kiválasztásnál fontos szempont, hogy olyan céget találjunk, aki jó minőségű termék gyártása mellett alkalmas legyen a több új íz és termék előállítására.

Hatalmas csavar lenne, ha Magyarországra, esetleg Szerencsre lehetne hozni a gyártást, ahonnan elindult hódító útjára a Boci?

M.T.: Ez jó kérdés. A gyártás a Nestle gyáraiban nem maradhat. Úgy gondolom, hogy sok lehetőség van Lengyelországban, Németországban és a környező országokban. Idehaza is vannak lehetőségek, már tárgyalunk is magyar cégekkel, de sajnos a hazai édesipari gyártási tevékenység jelentősen leszűkült a korábbiakhoz képest. Átalakult a magyar csokoládéipar, ami korábban nagyon nagy értéket jelentett Európában. Ami Szerencset illeti, semmi sem kizárt.

Drága volt a Boci, mint név megvásárlása?

M.T.: Igazából erre ön is tudja a választ, ez üzleti titok, amit nem mondhatunk el.

Mennyire szeretnék megváltoztatni, esetleg bővíteni a termékportfóliót?

M.T.: Úgy látjuk, hogy Boci portfoliója szűk, frissítésre szorul, ezért több új termékkel, akár több új kategóriájú termékkel szeretnénk kijönni a közeljövőben. Most az elsődleges lépés a forgalmazás zökkenőmentes átvétele.

Marketing szempontból nem biztos, hogy szabad nagy változtatást csinálni. A vásárlók megszokták a csomagolásban domináns zöld színt és a meglévő grafikát. Mi ezzel szeretnénk tovább menni és a fogyasztók igényeinek megfelelően új ízekkel kijönni. Ilyen például a korában már gyártott sárgabarackos-kekszes táblás Boci csokoládé, amelynek visszahozatalát több fogyasztó is kérte már tőlünk az elmúlt napokban.

Mi a tervük a másik kettővel a Melbával és a Párizsi Kockával?

M.T.: A forgalmi adatok is bizonyítják, hogy helyük van a piacon, van egy fogyasztói réteg, aki keresi ezeket a termékeket. Sőt, megvizsgálnánk, hogy lehet-e ezt a két klasszikus márkát további hasonló, más ízesítésű termékkel bővíteni.

Pont akkor történik a tranzakció, amikor a kakaóbab ára az egekbe szökött. Nem vág ez alá a terveiknek?

M.T.: A csokoládéipar most nincsen könnyű helyzetben. A kakaóbab árának drasztikus emelkedése jelentősen befolyásolja a piacot az egész világon. Nem hiába születnek olyan cikkek, hogy luxustermék lesz a csokoládé, tehát a meglévő táblás 400-500 forintos termék ára akár meg is duplázódhat, ha nem történik ebben valamilyen korrekció. Állítólag rossz, kevés a termés, és egyre többen fogyasztják a csokoládét, mert Ázsiában, Afrikában is immár sokan megengedhetik maguknak, hogy ilyen jellegű terméket fogyasszanak. A termőterületek korlátosak, ebből fakadóan egyre többen vannak arra a kevés kakaóra. Ez most történik, de mi hosszú távra tervezünk, próbálunk a fogyasztók igényeinek megfelelni és azt látjuk, hogy nagyon sokan elvárják a müzliszelettől, hogy még csokoládésabb legyen. Például a Nyugat-Európában gyártott müzliszeletek sokkal nagyobb arányban tartalmaznak csokoládét, mint a mieink. Mi ezt kihívásként fogjuk fel. Ennek megfelelően végzünk most egy beruházást, amelybe a Boci is be tud majd csatlakozni.