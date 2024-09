November végére, vagy legkésőbb december elejére hiány lehet a hazai burgonyából. Ennek a jelei már látszódnak a piacon, inkább alacsony áron értékesíti a gazdák egy része a frissen felszedett termést, csak ne kelljen tárolni a zöldséget, mert probléma van az eltarthatóságával – írta a novenyvedoszer.hu.

Főleg azok szabadulnának meg a burgonyától, akiknek nincs korszerű tárolója.

A legtöbb helyen ma már csak öntözött körülmények között termesztenek burgonyát, és ahol megoldottak a feltételek, ott jó, közepes termés várható országszerte, viszont az eltarthatósággal lehetnek gondok, a mennyiséggel és a minőséggel nem.

A többi zöldség- és gyümölcsféléhez hasonlóan majdnem egy hónappal korábban kezdődött a burgonya betakarítása is. dr. Polgár Zsolt, a MATE Keszthelyi Burgonyakutató Intézetének vezetője azt mondta, a normál érésű burgonyákon belül a korai érésűeket kezdték el legelőször betakarítani,

ráadásul ezek is majdnem egy hónappal korábban értek be, ami a termés mennyiségében és minőségében is meglátszik.