A Kampány a jobb közlekedésért elnevezésű civil szervezet fizetőssé akar tenni minden megtett mérföldet a szigetországban, a nettó zéró klímacéllal összefüggésben. Elképzeléseit az egyik legnagyobb autóklub, a RAC is támogatja - ismertette az InfoRádió.

A téma azért vált most aktuálissá, mert Nagy-Britanniában október végén adják ki az úgynevezett őszi költségvetési nyilatkozatot. Előtte pedig beindult az ötletelés, hogy mire szánjanak pénzeket a büdzsében.

A Kampány a jobb közlekedésért szervezet szerint az a tény, hogy a következő tíz évben megnő az elektromos autók száma, ötmilliárd font üzemanyagadótól fosztja meg az állami költségvetést, miközben épp ekkora összeget költenek minden évben az autópályákra és a főutakra.

Mint a Telegraph című lap megírta, a kampányszervezet először azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy az elektromos autók is vegyék ki részüket a közteherviselésből és fizessenek utánuk útdíjat, mivel nem folyik be tőlük üzemanyagadó.

Az ajánlás azonban végül kiterjedt az összes autóra, azzal, hogy a magasabb emissziójú „benzinfalók” fizessék a legtöbbet. Ami valójában azt is jelenti, hogy az öregebb kocsik gyakran kevésbé jómódú tulajdonosait sarcolják meg a leginkább.

Az útdíjak bevezetését a PwC tanácsadó cég is támogatja, mert tanulmánya szerint a brit költségvetés még több pénzt, kilencmilliárd fontot veszít 2030-ig, amikor becslése szerint minden negyedik, brit utakon futó kocsi elektromos lesz.

A brit pénzügyminisztérium még nem válaszolt az ötletre.