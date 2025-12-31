2026 felé közeledve a tőzsdei befektetők számára egyre világosabbá válik: a következő időszak már nem a hangos narratívákról és a gyors sztorikról szól, hanem a fundamentumokról, a cash flow-ról és a fegyelmezett kockázatkezelésről. Az elmúlt évek technológiai és AI-vezérelt ralija új szakaszba lépett, ahol a piac egyre kevésbé a jövő ígéreteit, sokkal inkább a tényleges teljesítményt árazza. Ezzel párhuzamosan felértékelődhetnek a ciklikus szektorok, az infrastruktúrához és reálgazdasághoz kötődő vállalatok, valamint azok az eszközök, amelyek stabilitást és diverzifikációt adnak egy bizonytalan globális környezetben.

Mindez azonban mit sem ér, ha a vagyonépítés közben feláldozzuk az egészségünket: hosszú távon ugyanis tökéletesen irreleváns, mennyi pénzünk van, ha közben elromlik az életminőségünk. 2026 így nemcsak befektetési, hanem szemléleti kérdés is – az egyensúlyé a hozam, a munka és a saját jólét között.

A fájdalom nem az élet természetes velejárója

Magyarországon szinte nincs olyan család, ahol ne lenne valaki, aki rendszeresen küzd mozgásszervi panaszokkal. Derékfájás, nyakmerevség, váll- vagy térdproblémák – sokan megtanulnak együtt élni ezekkel, miközben a fájdalom fokozatosan beszűkíti a mindennapokat.

A hosszabb élettartam önmagában nem cél, ha azt fájdalomban, korlátozott mozgással éljük meg

– hangsúlyozza Szentiványi Rita, a MozgásKlinikatársalapítója és szakmai vezetője.

A szakember szerint a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbben csak akkor kérnek segítséget, amikor már komoly a baj. A fájdalomcsillapítók és az ideig-óráig működő megoldások elfedik a tüneteket, de nem szüntetik meg az okot. „Itthon sokan még mindig úgy gondolják, hogy a fájdalmat ki kell bírni. Pedig a test jelez – és minél tovább halogatjuk a választ, annál nagyobb árat fizetünk érte” – teszi hozzá.

Mit árul el rólunk a testünk?

A mozgásszervi panaszok hátterében gyakran életmódbeli tényezők állnak: az ülőmunka, a rossz testtartás, a stressz, az alváshiány vagy éppen a rendszertelen, rosszul kivitelezett mozgás. Ezek együtt vezetnek oda, hogy a test kibillen az egyensúlyából. „A gerincünk nem fog magától kiegyenesedni attól, hogy a technológia fejlődik vagy tovább élünk” – fogalmaz Szentiványi Rita. Szerinte

a testi állapot romlása lelki szinten is megjelenik: csökken az energiaszint, romlik a közérzet, és egyre nehezebb aktívnak maradni.

A családokra ez különösen nagy hatással van. Egy fájdalmakkal élő szülő kevésbé tud bekapcsolódni a közös programokba, a játékba, a kirándulásokba. A mozgás beszűkülése így nemcsak egyéni, hanem családi életminőségi kérdéssé válik.

A megelőzés: az egyik legjobb újévi döntés

Az új év ideális alkalom arra, hogy ne csak reagáljunk a problémákra, hanem megelőzzük őket. A mozgásszervi állapotfelmérés és a célzott mozgásterápia segíthet időben felismerni azokat az eltéréseket, amelyek később komoly fájdalmakhoz vezetnének.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy ahol már az első panaszoknál szakemberhez fordulnak, ott jóval kevesebb a krónikus eset

– emeli ki Czeglédi Tamás, a rendelőhálózat társalapítója, stratégiai vezetője.

A MozgásKlinika szemlélete szerint a mozgás nem csupán rehabilitáció, hanem prevenció is. Az aktív, egyénre szabott mozgásterápia nemcsak a fájdalmat csökkenti, hanem segít visszaadni a test stabilitását és az önbizalmat is. Ez különösen fontos a nők számára, akik gyakran egyszerre próbálnak helytállni a munkában, a családban és a háztartásban – miközben a saját egészségük háttérbe szorul.

Testi egyensúly, lelki nyugalom

A mozgásszervi fájdalmak csökkenésével gyakran a lelki teher is enyhül. A rendszeres, szakmailag irányított mozgás oldja a stresszt, javítja az alvást, és segít újra kapcsolatba kerülni a testünkkel. „Az egészség nem luxus, hanem alapfeltétel ahhoz, hogy teljes életet élhessünk” – fogalmaz Czeglédi Tamás.

2026-ban érdemes tehát új szemmel nézni az újévi fogadalmakra.

A kevesebb rohanás, a több énidő és a tudatos önvizsgálat része lehet az is, hogy odafigyelünk a testünk jelzéseire. Mert a fájdalom nem természetes állapot – hanem egy üzenet, amely arra hív, hogy változtassunk. És minél előbb tesszük meg ezt a lépést, annál több aktív, örömteli év marad előttünk.