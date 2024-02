A Retail szektor idei legnagyobb napelem beruházása valósul meg azzal, hogy az Auchan Magyarország és az Auchan Korzókat kezelő Nhood Hungary az ingatlanok energiahatékonyságának növeléséért

az épületek tetejére napelemeket telepít 20 millió euró értékben.

Ezzel a kiskereskedelem legnagyobb napelemparkját tudhatják magukénak a tulajdonosok.

Az energetikai hatékonyság a fenntarthatóság olyan alapkövetelménye, amit ma már minden piaci szereplőnek kiemelten kell kezelnie. Felelős vállalatként az Auchan Magyarország és az Auchan Korzókat kezelő Nhood Hungary is stratégiai fontosságúnak tartja, hogy egy fenntarthatóbb kereskedelem megteremtésével hozzájáruljon az élhetőbb jövőhöz és az ennek érdekében meghatározott Európai Uniós klímacélok megvalósulásához.

Az Unió 2030-ra legalább 40 százalékkal szeretné csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint a felhasznált energia legalább 27 százalékát megújuló energiaforrásokból kívánja biztosítani. Mivel az Európában elfogyasztott energia csaknem felét az épületek energiaigénye teszi ki, így mind a kiskereskedelemmel, mind pedig az ingatlanszolgáltatással foglalkozó vállalatoknak kiemelt szerepe van ezen célok megvalósulásában.

Ehhez kapcsolódóan

az Auchan fenntarthatósági célkitűzése, hogy 2030-ra az üzletek működéséből fakadó (Scope 1 és Scope 2) CO2-kibocsátást 46 százalékkal, a termékek életciklusából és a szállítmányozásból származó kibocsátást (Scope 3) pedig 25 százalékkal csökkentse.

Az Auchan Korzókat kezelő Nhood hosszútávú célkitűzése pedig, hogy 2040-re az általa üzemeltetett ingatlanok elérjék a nettó zéró kibocsátást.

Lucenko Viktória az Auchan Magyarország Kft. vezérigazgatója a projekttel kapcsolatban a következőket emelte ki:

„Az Auchan Magyarország felelős vállalatként tisztában van azzal, hogy a kereskedelem szereplőinek lépéseket kell tennie egy fenntarthatóbb jövőért. Ennek egy jelentős állomása lesz az Auchannál, hogy

villamosenergia-ellátásunk egyharmadát ezentúl napelemek biztosítják.

Ezzel kapcsolatban még egy dolgot szeretnék kiemelni, az edukációt, ugyanis a fenntarthatósági céljainkba ez is beletartozik. Folyamatosan dolgozunk azért, hogy a változásokat vásárlóink is észrevegyék, és azok számukra is komfortosak legyenek. Szeretnénk kollektív attitűdváltást is előmozdítani a környezetbarát beruházásainkkal és intézkedéseinkkel, hiszen nap mint nap sok ember jön hozzánk, akik látják, mi mindent tesz ezen a területen az Auchan.”

Pascal Steens, az Auchan Korzókat kezelő Nhood Services Hungary Kft. Ügyvezető Igazgatója így nyilatkozott:

„Célunk az, hogy az összes Auchan hipermarketre és Auchan Korzóra mielőbb felkerüljenek a napelemek. A Nhood Hungary fontos kötelezettségének tartja és büszke arra, hogy az európai klímacélok és saját fenntarthatósági célkitűzéseinek érdekében a napelempark telepítésének műszaki felügyeletét is elvégzi. A húsz tetőre szerelt napelemes rendszer az üzembe helyezést követően évente összesen mintegy 26 GWH-t lesz képes termelni, ami egy 20 ezer lakosú város éves fogyasztásának felel meg.”