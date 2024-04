Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Magyarország a közelgő európai uniós elnökségi féléve alatt azon is dolgozni fog, hogy a közösség még szorosabbra tudja fűzni a viszonyát az Egyesült Arab Emírségekkel – idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert az MTI. A tárcavezető az egyesült arab emírségekbeli kollégáját, Abdullah bin Zajed al-Nahjant üdvözölve arról számolt be, hogy hivatali partnere legutóbb nyolc éve, vagyis 2016-ban járt Magyarországon, a mostani látogatásnak pedig több szempontból is különös jelentősége van.

Kiemelte, hogy a jelenlegi súlyos globális kihívások közepette nagy szükség van az olyan felelősségteljes országokra, mint az Egyesült Arab Emírségek, amelyek stabilizáló szerepet játszanak saját térségükben. Ennek kapcsán az ország szerepét méltatta az Ábrahám-megállapodások tető alá hozásában, reményét fejezve ki, hogy hamarosan visszatérhet a közel-keleti régió az egyezmény szelleméhez.

Szijjártó Péter ezután elismerően szólt arról is, hogy Abu-Dzabi mostanra csatlakozott az atomenergiát használók klubjához, ami új horizontokat nyit a kétoldalú együttműködésben, egyebek mellett a képzés és a kutatás területén is, hiszen hazánkban már több mint ötven éve üzemelnek nukleáris reaktorok.

A külügyér kitért arra is a tudósítás szerint, hogy Magyarország mindig is nagyra becsülte az Egyesült Arab Emírségek szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben, ez igen fontos a térség és a világ biztonsága szempontjából egyaránt.

A miniszter végezetül érintette az idei magyar európai uniós elnökséget is, amelynek szavai szerint „bár nem mindenki örül, de erről szól a rotációs rendszer”.

„Bízom benne, hogy az elnökség hat hónapja alatt még szorosabbra tudjuk majd fűzni az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Unió közötti kapcsolatokat”

– jelentette ki. „Kedves testvérem, nyolc év elteltével újra üdvözöllek itt, Budapesten, ahol megvitathatjuk a legfontosabb, legaktuálisabb kérdéseket” – közölte a miniszter.