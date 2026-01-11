Vannak, akik egyetlen akkumulátorral hosszú évekig elautózgatnak, míg másokat 2-3 évenként kerülget a teljes lemerülés réme. Kiderült, hogy egy egyszerű szabály betartásával elkerülhető a cserével járó bosszúság és sok tízezres kiadás.

„Szerelőként azt mondom: soha ne hagyjuk az akkumulátort tartósan alultöltött állapotban. Ez az egyetlen szabály, amiből szinte minden más levezethető” – mondta el a Somogy Vármegyei hírportálnak Garasi János.

Az autószerelő elmagyarázta, hogy az akkumulátorok lemerülésének leggyakoribb oka a használat jellege.

Ha az autó rendszeresen csak rövid távokat fut, akkor az akkumulátor egyszerűen soha nem kapja meg azt az időt és fordulatszámot, ami a teljes visszatöltéséhez kell.

Ilyenkor hónapokon, éveken át részlegesen töltött állapotban üzemel, ami bizonyítottan gyorsítja a szulfátosodást. Ez az egyik fő oka annak, hogy városi autókban 2–3 év alatt elfogy egy akkumulátor, míg annál, aki sokat közlekedik autópályákon, hosszabb utakon, akár 8–10 évig is bírja.

„Az akkumulátort tehát nem az öregíti leginkább, hogy hideg van, vagy hogy sok az elektronika, hanem az, ha rendszeresen elindítjuk, de nem adjuk meg neki az esélyt, hogy visszatöltse, amit elvettünk tőle” – hangsúlyozta a szakember.