Mintegy kétszáz utassal a fedélzetén a Duna közepén rekedt a 2018-ban vízre bocsájtott, december 26-án Passauból indult Nickovision kirándulóhajó – írja az Index az Indóház Online alapján. Melk és Bécs után Budapest volt az úti cél, de a magyar fővárosba az alacsony vízállás miatt már buszokkal vitték a program résztvevőit – a hajóútra egyébként 1276 euró/fő (csaknem 500 ezer forint) volt a kezdő részvételi ár.

Ezt követően Pozsony lett volna az úti cél, azonban keddről szerdára virradó éjjel a 135 méter hosszú Nickovision Gönyű magasságában zátonyra futott, és megrekedt. Bár szerdán érkezett egy vontatóhajó, de a Nickovision maradt a zátonyon, így Pozsony helyett a hajón szilvesztereztek az utasok. Újévkor egy újabb hajó igyekezett vontára venni a kirándulóhajót, eredménytelenül.