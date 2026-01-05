Tömeges rosszullét történt egy zalaegerszegi középiskolában hétfőn,

valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban.

A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított eljárást.

Több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia hétfőn a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI megkeresésére elmondta: az épületben lévőket a katasztrófavédelem munkatársai vezették ki az épületből. A mobillabor is a helyszínre érkezett, de az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak már kimutatni, ezért mindenkit visszaengedtek.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: az orvosi ellátásra szoruló diákokat a mentők kórházba szállították. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az esettel kapcsolatban Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban "valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat".

Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott - feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet -, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Azokat, akik bármilyen tünetet mutattak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították. A mintegy negyven érintett között nincs súlyos eset, de a biztonság kedvéért megvizsgálták, megfigyelik őket - írta a polgármester. Hozzátette: a katasztrófavédelem a helyszínt átvizsgálta, "az okot kiváltó anyagot eltávolította".

A rendőrség nyomozást indított, „hiszen a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni”

– fogalmazott a polgármester.

Az iskola dolgozói az épületet és az osztálytermeket kiszellőztették, a veszély elhárult, az eredeti állapot helyreállt, a tanítás folytatódhatott - közölte Balaicz Zoltán.