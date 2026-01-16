Egymásnak ellentmondó Facebook-posztban fogalmazta meg a véleményét Sulyok Tamás köztársasági elnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós nagykövetekről.

„Magyarországon megbecsüléssel tekintünk a nagykövetek munkájára. Hivatásuk emberi civilizációnk fontos biztosítéka, amelyhez a mostani időkben az eddigieknél is hangsúlyosabb felelősség párosul. Hagyományosan minden év elején találkozunk a Diplomáciai Testület Magyarországon szolgálatot teljesítő tagjaival. Kívánom, hogy a testület tevékenysége 2026-ban is segítse közös és békés céljaink megvalósítását, hogy a diplomácia formálhassa a történelmet” – írta Sulyok Tamás Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter ezzel szemben arról beszélt a délelőtt folyamán Budapesten, hogy nem fog elfogadni az európai uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmifajta bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán.

Hozzátette, hogy azoknak a nagyköveteknek, akik a következő időszakban belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során.