A közösségi médián több olyan felvétel is megjelent, hogy például egy quad húzott egy tucatnyi szánkózó kisgyereket, vagy hogy Szegeden egy sízőt vontattak egy autóval – írja az Infostart. Csakhogy ez balesetveszélyes és szabályellenes, a szánkó ugyanis nem közlekedési eszköz.
A Fejér vármegyei rendőrség szerint tilos a szánkót más járműhöz csatlakoztatva, egymás mögött húzva használni. Mint mondják, ezek komoly kockázatot jelenthetnek, mivel könnyen történhet személyi sérülés vagy anyagi kárról járó baleset.
Ugyanakkor egy erre alkalmas dombon továbbra is lehet nyugodtan szánkózni, egy kis odafigyeléssel a balesetek még a havazásban is megelőzhetők.
Riadó: ónos eső és havazás béníthatja meg az országotAz egész országra figyelmeztető jelzés van érvényben, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében a tartós, több órás ónos eső miatt másodfokú, narancs riasztást adtak ki. Nyugaton és délnyugaton a havazást fagyott eső, ónos eső, később helyenként eső válthatja fel, keleten egész nap tartós havazásra lehet számítani, kedd estig helyenként 4–10 centiméter friss hóval.
