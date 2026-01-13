A közösségi médián több olyan felvétel is megjelent, hogy például egy quad húzott egy tucatnyi szánkózó kisgyereket, vagy hogy Szegeden egy sízőt vontattak egy autóval – írja az Infostart. Csakhogy ez balesetveszélyes és szabályellenes, a szánkó ugyanis nem közlekedési eszköz.

A Fejér vármegyei rendőrség szerint tilos a szánkót más járműhöz csatlakoztatva, egymás mögött húzva használni. Mint mondják, ezek komoly kockázatot jelenthetnek, mivel könnyen történhet személyi sérülés vagy anyagi kárról járó baleset.

Ugyanakkor egy erre alkalmas dombon továbbra is lehet nyugodtan szánkózni, egy kis odafigyeléssel a balesetek még a havazásban is megelőzhetők.