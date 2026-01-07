Az Országos Mentőszolgálat mentőegységei az elmúlt 24 órában 4 222 mentési feladatot láttak el, ebből 1271 esetet a fővárosban. A közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott – összegeztek 13 órakor a Facebookon.

Hozzátették, a tegnapi napon országszerte 700 ember szenvedett valamilyen traumás sérülést, köztük

egy mentőtechnikus bajtársuk is, aki a mentőkocsiból kiszállva elesett és bokatörést szenvedett.

A mentők felkészültek a folytatódó rendkívüli időjárás kapcsán várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos.