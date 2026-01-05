Ma délelőtt 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint mintegy 50 újságíró lesz jelen, így mindenképpen maratoni hosszúságú eseményre számít.

Azt is mondta, a bemelegítés már megvolt, most „bemosakodni kell”. Azt is kiemelte, hogy szerinte Magyarországon mindent meg mernek kérdezni. Hangsúlyozta, nincs olyan téma, amitől tart. „A témák tartsanak tőlünk” – tette hozzá.