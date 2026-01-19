Orbán a fórumon többek között arról beszélt, hogy a 2026-os választás kulcsa az, hogy a fideszes önkormányzati vezetők mennyire állnak bele a kampányba és a mozgósításba. Mint fogalmazott, több szavazója van a Fidesznek, azonban minden azon múlik, hogy sikerül-e őket az urnákhoz vinni.

Az Index tudósítása szerint a kormányfő a politikai ellenfeleket „revansista elitnek” nevezte, akik szerinte a kormányzati szereplőkön és a nemzeti közösséghez tartozókon is bosszút akarnak állni.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a mostani önkormányzati rendszer nem elég ahhoz, hogy nagyságrendet váltsanak, ezért megkezdik a rendszer átalakítását Navracsics Tibor miniszterrel a választások utánra.

„Ne finomhangolgassuk az önkormányzatokat. Amire szükség van, az egy számvetés. Eltelt 16 év, nagy munkát végeztünk” – mondta a kormányfő.

Felidézte a 2010 előtti, mintegy 1400 milliárd forintos, részben devizás önkormányzati adósságkonszolidációt, mint a Fidesz egyik legnagyobb eredményét. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szolidaritási hozzájárulás szükségszerű, hogy a kisebb települések fel tudjanak zárkózni.

A lap azt írja, Orbán szerint a Fidesz egyszerre erős Budapesten és vidéken, de a „szívcsakra” a vidék, és a párt „mindenütt otthon van” az országban.