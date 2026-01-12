A Szolidaritás Párt szerint Magyarországon az öregkor ma nem biztonságot, hanem félelmet jelent a nyugdíjasok számára, annak ellenére, hogy egész életükben dolgoztak, adót fizettek és felépítették az országot.

A párt közleményében hangsúlyozza: ennek azonnali orvoslására minden nyugdíjasnak egységesen havi 400 ezer forint nyugdíjat követel. Ez az összeg nem luxus, hanem az emberi létbiztonság minimuma egy európai országban - vélekedik A Szolidaritás, és fedezetül új, többkulcsos adórendszert javasol: a megélhetést nem adóztatnák, a középszintű jövedelmekre mérsékelt adót, a felső jövedelmekre pedig jelentősebb adót vetnének ki.

A párt szerint a többkulcsos adórendszer a következőképpen nézne ki:

400 000 forintig: 0 százalék adó – a megélhetést nem adóztatnák;

400 001 - 800 000 forint között: 15 százalék adó – tisztességes, európai közteher;

800 001 - 1 200 000 forint között: 30 százalék adó – aki jobban él, többet vállal;

1 200 001 forint felett: 45 százalék adó – a felső jövedelmek nagyobb felelőssége;

4 000 000 forint felett: 90 százalék adó a felső sávra – mert ez már nem munka, hanem társadalmi hatalom.

Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a fedezetet nem a szegényektől, hanem a túlzott felhalmozásból biztosítanák.