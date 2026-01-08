A Fővárosi Főügyészség közlése szerint előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható az a férfi, aki néhány napja megölt egy 29 éves nőt Angyalföldön. A főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel szerintük csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el.

Kedden számolt be róla a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hogy kedden holtan találtak egy 29 éves nőt egy XIII. kerületi lakásban, akit az ismerősei már két napja nem értek el. Miután felmerült az idegenkezűség gyanúja, a rendőrség hajtóvadászatot indított. Szerda éjszaka elfogták a feltételezett elkövetőt, egy 33 éves férfit, aki beismerte tettét.

A 24.hu arról értesült, hogy a 29 éves áldozat egy ismert fitneszmodell lehet, akivel a gyanúsított több tucat késszúrással végezhetett. A lap úgy tudja, a férfi a vallomásában azt mondta, hogy az áldozatát találomra választotta ki, és azért végzett vele, mert elveszítette az állását, és így akart pénzhez jutni.