A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen.

Az angyalföldi lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a rendőrség emberölés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen - tették hozzá. Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult – írja az MTI.