Rendkívül olcsó, mindössze 100 forintos diák- és nyugdíjas havi, valamint 200 forintos felnőtt havi buszjegybérletet vezetnek be február elsejétől Mosonmagyaróváron. A helyiek számára éves bérlet is elérhető lesz, ami 2400 forintba, a diákok és nyugdíjasok számára pedig 1200 forintba fog kerülni. Ezzel az összes helyi buszon utazhatnak a lakosok a városban, ami más tömegközlekedési megoldással nem is rendelkezik.

A település polgármestere, Szabó Miklós a Telexnek azt mondta, egyrészt ezzel a megoldással szeretnék a városban egyre nagyobb problémát jelentő zsúfoltságot mérsékelni, másfelől pedig azt is szeretnék elérni, hogy minél több diák használja a tömegközlekedést, vagyis ne a szülők autóztassák őket az iskolába és onnan haza.

A polgármester a lapnak azt is elmondta, hogy jelenleg nagyon kevés bérletet adnak el, mindössze 250-300 darabot évente, ám a terveik szerint ezt a számot akár kétezerre is fel tudják tornázni a filléres árak mellett. A bérleteladás után járó állami hozzájárulással, plusz harmincmillió forinttal pedig nagyjából ugyanott lesznek, mint most.

A 35 ezres lélekszámú Mosonmagyaróvárnak évente 120 millió forintjába kerül a tömegközlekedés fenntartása. Szabó Miklós szerint az iskolák már vissza is jeleztek, hogy a százforintos diákbérletre nagy az igény, de a Széchenyi István Egyetem agrár campusára járók és az ingázók számára is kedvező lehet a bérlet, mivel annak megvásárlását nem kötik se lakcímkártyához, se külön igazoláshoz.