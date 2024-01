ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Interjúnkból többek között az is kiderül, hogy ősszel rekordszámú hallgatóval kezdte el a tanévet a Metropolitan Egyetem (METU), hiszen több mint másfélszeresére nőtt a magyar hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest. Választ kapunk arra is, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hasznosítható a felsőoktatásban.

Az egyetemi tudásmegosztás révén tudnak a különböző szakterületek, intézmények, tudósok olyan innovációkon dolgozni, amelyek elősegítik a 21. században felmerülő kérdésekre adott válaszok megtalálását – vélekedik Kocziszky György.

A Budapesti Metropolitan Egyetem számára mi a jelentősége a napokban megkötött megállapodásnak?

Egy nemzet pénzügyi tudatossága, pénzügyekben való jártassága a természeti erőforrásokkal egyenértékű fontosságú, amit fontos hangsúlyozni.

Számos hazai és nemzetközi példa igazolja, hogy mindennapi pénzügyekkel való ismerkedésünket nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért is rendkívül fontosnak tartom, hogy egyetemünk hazai és külföldi hallgatói egyaránt felismerjék mit jelent a tudatosság, a racionalitás, a zöld fogyasztás az egyéni, a családi és a közösségi pénzügyekben.

A most aláírt megállapodás lehetőséget ad arra, hogy hallgatóink megismerjék az Edulab Kft- által kidolgozott digitális tananyagot, készségfejlesztő tréningeket, jó gyakorlatokat.

Miért tartja fontosnak az egyetemek közötti nemzetközi együttműködéseket? A 21. században képes egy felsőoktatási intézmény úgy működni, ha nincs benne a „nemzetközi sodrásban”?

Nem újkeletű az a felismerés, hogy egy szakma magas szintű művelésének alapvető feltétele a nyitottság, mások eredményeinek, tapasztalatainak megismerése, megértése. A középkor óta komoly hagyományai vannak hazánkban is a peregrinációnak, a diákok és a tanárok külföldi egyetemjárásának. Ennek elengedhetetlen feltétele a nemzetközi tudományos és oktatási hálózatokban való aktív szerepvállalása. Régi igazság, amely a felsőoktatásra fokozottan igaz: aki kimarad, az menthetetlenül lemarad.

Miért döntött úgy, hogy megpályázza a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori pozícióját? Milyen szakmai, vagy személyes indokok vezérelték?

A hazai és a nemzetközi oktatási térben paradigmaváltás megy végbe. A felgyorsult technikai, technológiai változások miatt összetettebb ismeretekkel rendelkező, a megújulásra fogékonyabb, a korábbinál holisztikusabb szemléletű diplomásokat vár a munkaerőpiac. Az elméleti felkészültség mellett ezért felértékelődött a stressztűrőképesség, a rugalmasság, a csapatmunkában való munkavégzés jelentősége.

A Budapesti Metropolitan Egyetem mindig élenjárt – mint azt a munkaadói jelzések is igazolják – ezeknek a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfeleltetésben. Ebben az átalakulásban, változtatásokban részt venni, hazánk legnagyobb, több mint hétezer hallgatójú magánegyetemének akadémiai vezetőjeként, inspiráló és megtisztelő feladat.

Említette a munkaadói jelzéseket, amik segítik az egyetem működését. Ezek a szempontok a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára is fontosak lehetnek. Hogy látja, milyen típusú tudásra van szükség az átalakulóban lévő magyar iparban, munkaerőpiacon?

A munkaadók által elvárt és releváns tudás gyorsan változik. Ezért alapvető fontosságúnak tartom, hogy mind az üzleti, mind pedig a művészeti képzéseink esetében hallgatóinkat önálló gondolkodásra és az ismeretek folyamatos megújításának fontosságára vezessük rá. Természetesen magunk is megújulunk. Oktatási portfóliónkat, tananyagainkat ennek szellemében alakítjuk, fejlesztjük. A munkáltatóktól érkező visszajelzéseink szerint ez irányú törekvéseink eredményesek. Ennek is köszönhető, mint azt diplomás pályakövetési rendszerünk is visszaigazolja, hogy végzettjeink napokon belül el tudnak helyezkedni és könnyen beilleszkednek munkáltatói környezetükbe.

Milyen különbségek vannak a magánegyetemek és az állami felsőoktatási intézmények között?

A világon mindenütt jelentős különbségek vannak a magán- és az állami fenntartású felsőoktatási intézmények között. A magánegyetemek tandíjakból, adományokból és pályázati forrásokból gazdálkodnak, költség és teljesítmény érzékenyebbek. Ez a szemlélet tükröződik a stratégiájukban, illetve munkatársaikkal szemben támasztott elvárásaikban. Ennek eredménye, hogy ezért nagyobb a magánegyetemek autonómiája és jóval proaktívabbak az állami finanszírozású versenytársaiknál, ami kifejezésre jut a nagyobb nemzetközi és munkaerőpiaci mozgásterükben is. Jobbak a hallgatói, oktatói brandépítési lehetőségeik, erősebbek a végzettek ALUMNI kapcsolatai. Ezt igazolja vissza egyetemünk QS Stars átvilágításának négycsillagos eredménye is!

A METU által bevezetett myBRAND oktatási módszere hogyan támogatja a hallgatók munkaerőpiaci pozícióit?

Mint említettem a munkaerőpiac elvárásai időről- időre változnak. A myBRAND portfólió alapú oktatási módszer erre készíti fel a hallgatóinkat. Egyetemistáink, a tantervi hálók adta mozgásteret kihasználva, érdeklődési körüknek, a piaci igényeknek megfelelően választhatnak tréningek, gyakorlatok, speciális kurzusok közül. Törekszünk arra, hogy ezek során jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel, menedzserekkel találkozzanak, akik saját eredményeik és kudarcaik kapcsán segítik egyetemistáink látókörének, felkészültségének bővítését.

Hogyan lehet a hallgatókat felkészíteni a munkaerőpiacra? Hogyan szerezhetik meg a szükséges gyakorlatot?

A Budapesti Metropolitan Egyetem öt kontinensen, több mint kétszáz külföldi intézménnyel tart fenn partneri kapcsolatot. Kiemelt figyelmet fordítunk a minőségi partnerségek és együttműködések kialakítására piaci és szakmai szereplőkkel. Hallgatóink mind az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai, mind a Művészeti és Kreatívipari Karon valós üzleti, művészeti problémákat oldhatnak meg. A myBRAND módszer lényege, hogy a hallgató egy tudatosan felépített portfólióval, az aktuális piaci igényeket ismerve lép ki a munka világába. A Budapesti Metropolitan Egyetem szóval nemcsak ismereteket ad át, hanem friss diplomásaink a myBRAND módszer felhasználásával már az egyetemi évek alatt egyedi karriert építenek.