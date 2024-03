Az Economx március elején számolt be a hírről, miszerint egy február közepén megkötött kétoldalú megállapodás keretében a kínai rendőrség tagjai is járőrözhet Magyarországon. Akkor a tárca azt közölte: nem először fordul elő hasonló együttműködés, korábban Horvátországgal is kötött hasonló megállapodást a magyar kormány, továbbá az osztrák rendőrök és láttak már el a magyarokkal közös szolgálatot a Balatonnál. Az érintett városokat, részt vevő rendőrök létszámát, valamint a turisztikai csúcsidőszakokat és helyszíneket és a végrehajtó szervek alakítják majd ki, figyelembe véve a szolgálatszervezési szempontokat.