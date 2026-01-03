Mozgalmas évük volt a Magyar Honvédség tűzszerészeinek a riasztások száma tavaly is elérte az egy évvel korábbit, megközelítve az 1700-at.

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint Magyarországon továbbra is a második világháborús bombák jelentik a legnagyobb veszély.

Területi elosztás szerint 2025-ben Fejér vármegyéből érkezett a legtöbb, 388 bejelentés, Pest vármegyéből 251, Veszprém vármegyéből pedig 171. Tavaly összesen 305 esetben kellett soron kívül intézkedni a tűzszerész katonáknak, a bejelentéstől számított 24 órán belül.

A jellemzően a második világháborúból visszamaradt, a tűzszerészek által hatástalanított és megsemmisített robbanótestek össztömege 2025-ben megközelítőleg 20 tonna volt. A biztonságosan kivitelezett földalatti robbantásokhoz közel 600 kilogramm TNT és Semtex típusú robbanóanyagot használtak a katonák.

A statisztikai adatok alapján még nagy számban kerülnek elő háborúból visszamaradt robbanóeszközök, amelyek sok esetben vagy működőképesek, vagy állapotuk miatt érzékenyek és emiatt robbanásveszélyesek.

Figyelmeztettek, hogy aki bármilyen robbanótestet vagy akár csak annak tűnő tárgyat talál, a saját és környezete biztonsága érdekében ne mozdítsa el a helyéről és azonnal értesítse a rendőrséget, ahonnan a bejelentést megkapja a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.