A magyar közigazgatás 2025-ben mérföldkőhöz érkezett: a korábbi, kevesebb szolgáltatást biztosító okmányirodák helyett immár mindenhol egységes arculatú és szolgáltatási színvonalú kormányablak várja az állampolgárokat.

Tavaly négy helyszínnel bővült a hálózat:

tavasszal Pest és Szabolcs vármegyében, Turán és Mándokon,

nyáron – az ott élők mellett a nyaralókat segítve – a Veszprém vármegyei Révfülöpön,

decemberben pedig a Baranya vármegyei Harkányban nyílt új kormányablak.

A bővítés idén is folytatódik: 2026 első felében Somogy és Pest vármegyében, Siófokon és Albertirsán jön létre új, ügyfélbarát ügyfélszolgálat.

2025-ben minden kormányablakba került félautomata defibrillátor, valamint a használathoz képzett ügyintéző, növelve az ügyfelek és a dolgozók biztonságát.

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) elterjedése új korszakot nyitott az állam és a polgárok kapcsolatában, a felhasználók száma év végére kétmillió fölé nőtt, közülük a legtöbben a kormányablakokban regisztráltak.

A 2025-ös évben összesen 15,8 millióan intéztek ügyet személyesen, ami abszolút csúcs: 1,2 millióval meghaladva a korábbi, 2019-es 14,6 milliós rekordot.

A megnövekedett ügyfélforgalom ellenére a szolgáltatás színvonala és gyorsasága nem csökkent. Az átlagos várakozási idő 21 perc volt, maga az ügyintézés pedig kevesebb mint 9, így átlagosan 30 percet töltöttek az ügyfelek a kormányablakokban.

A kormányablakokban dolgozókat is érintették a közelmúlt bérfejlesztései, amelyek során a kormány szeptemberben és idén januárban átlagosan 15+15 százalékos illetményemelést hajtott végre a kormányhivatalokban.