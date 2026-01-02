A kormány december 31-én közzétett rendelete alapján összesen 401 település részesült vissza nem térítendő költségvetési támogatásban. A Magyar Közlönyben megjelent lista szerint az összegek rendkívül széles skálán mozognak, például Komárom 442 millió forintot, Göd 412 milliót, Szigetszentmiklós pedig 384 millió forintot kapott.

A mellékletben azonban több olyan tétel is szerepel, amely a megszokott támogatási összegekhez képest szokatlanul alacsony.

Erre Kazinczy Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt budafok-budatétényi önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet.

A rendelet szerint Nemesbük 10 450 forint, Abasár pedig 26 277 forint rendkívüli támogatásban részesült. Monostorapáti esetében az állami támogatás 64 372 forintot tett ki.

A támogatásokat nem kell visszafizetni, és a jogszabály alapján alapvető infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére, közszolgáltatásokra, valamint településüzemeltetésre lehet felhasználni.

A lakosságszám alapján a támogatások egy főre vetítve is meglepően alacsonyak.

A 868 lakosú Zala vármegyei Nemesbüknél fejenként nagyjából 12 forint jut, míg a 2521 lakosú Heves vármegyei Abasáron egy főre 10,4 forint támogatás esik a Belügyminisztérium adatai szerint.

Kazinczy Krisztina megjegyezte, hogy az adatokat többször is ellenőrizte, mert elsőre felmerült, hogy esetleg ezres nagyságrendről lehet szó, ám a rendeletben valóban forintban szerepelnek az összegek - írja a Telex.